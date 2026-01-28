Magasnyomású mosó K 2 Classic Home

A Kärcher K 2 Classic Home magasnyomású mosó a tökéletes, kompakt segítség otthonában. A hozzátartozó Home Kit felülettisztító kiegészítővel a teraszok és járdák tisztítása fröccsenésmentes és rendkívül egyszerű.

A Kärcher K 2 Classic Home egy kompakt, könnyen kezelhető magasnyomású mosó, amely alkalmi ház körüli tisztításra készült. Kis méretének köszönhetően helytakarékosan tárolható, a magasnyomású tömlő praktikusan elhelyezhető a készülék elején. A mellékelt Home Kit tartalmazza a T 1 felülettisztítót és 500 ml Patio & Deck tisztítószert nagyobb felületek fröccsenésmentes tisztításához. A mosó 3 méteres tömlővel, Quick Connect pisztollyal, egyenes szórószárral, forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvókával és beépített vízszűrővel rendelkezik. A Kärcher K 2 Classic Home ideális kerti bútorok, szerszámok, kerékpárok tisztítására, akár 20 m²/óra teljesítménnyel.

Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Kényelmesen hordozható
Easy Connect
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,4
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 178 x 219 x 415

A csomag tartalma

  • Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 3 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
