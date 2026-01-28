Magasnyomású mosó K 2 Classic Home
A Kärcher K 2 Classic Home magasnyomású mosó a tökéletes, kompakt segítség otthonában. A hozzátartozó Home Kit felülettisztító kiegészítővel a teraszok és járdák tisztítása fröccsenésmentes és rendkívül egyszerű.
A Kärcher K 2 Classic Home egy kompakt, könnyen kezelhető magasnyomású mosó, amely alkalmi ház körüli tisztításra készült. Kis méretének köszönhetően helytakarékosan tárolható, a magasnyomású tömlő praktikusan elhelyezhető a készülék elején. A mellékelt Home Kit tartalmazza a T 1 felülettisztítót és 500 ml Patio & Deck tisztítószert nagyobb felületek fröccsenésmentes tisztításához. A mosó 3 méteres tömlővel, Quick Connect pisztollyal, egyenes szórószárral, forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvókával és beépített vízszűrővel rendelkezik. A Kärcher K 2 Classic Home ideális kerti bútorok, szerszámok, kerékpárok tisztítására, akár 20 m²/óra teljesítménnyel.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Kényelmesen hordozható
Easy Connect
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Nyomás (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,4
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|178 x 219 x 415
A csomag tartalma
- Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 3 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Kisebb autók tisztításához