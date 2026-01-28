A Kärcher K 2 Classic Home egy kompakt, könnyen kezelhető magasnyomású mosó, amely alkalmi ház körüli tisztításra készült. Kis méretének köszönhetően helytakarékosan tárolható, a magasnyomású tömlő praktikusan elhelyezhető a készülék elején. A mellékelt Home Kit tartalmazza a T 1 felülettisztítót és 500 ml Patio & Deck tisztítószert nagyobb felületek fröccsenésmentes tisztításához. A mosó 3 méteres tömlővel, Quick Connect pisztollyal, egyenes szórószárral, forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvókával és beépített vízszűrővel rendelkezik. A Kärcher K 2 Classic Home ideális kerti bútorok, szerszámok, kerékpárok tisztítására, akár 20 m²/óra teljesítménnyel.