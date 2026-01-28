A Kärcher K 4 Comfort Premium magasnyomású mosó a közepes erősségű szennyeződések szakértője a ház körül és az autóápolásban. A készülék legfőbb technikai előnye, amely kiemeli a kategóriájából, az innovatív G 180 50 Q COMFORT!Hold szórópisztoly, amely akár 50%-kal csökkenti a ravasz lenyomásához szükséges erőt, így a tisztítás hosszú távon is fáradtságmentes marad. A hatékonyságot tovább növeli a 4-az-1-ben Multi Jet szórószár, amely egyetlen fejben egyesíti a különböző vízsugarakat, így fúvókacsere nélkül, egyszerű tekeréssel válthatunk az üzemmódok között. A hosszú élettartamért a vízhűtéses motor felel, a kényelmet pedig a csavarodásmentes PremiumFlex tömlő és a beépített tömlődob teszi teljessé. A kompakt tárolást teleszkópos fogantyú segíti, az optimális eredményt pedig a Kärcher Home & Garden applikáció támogatja.