Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium

A Kärcher K 4 Comfort Premium magasnyomású mosó 30 m²/h teljesítménnyel, tömlődobbal. Fő előnye a vízhűtéses motor, amely kiemelkedő élettartamot biztosít.

A Kärcher K 4 Comfort Premium magasnyomású mosó a közepes erősségű szennyeződések szakértője a ház körül és az autóápolásban. A készülék legfőbb technikai előnye, amely kiemeli a kategóriájából, az innovatív G 180 50 Q COMFORT!Hold szórópisztoly, amely akár 50%-kal csökkenti a ravasz lenyomásához szükséges erőt, így a tisztítás hosszú távon is fáradtságmentes marad. A hatékonyságot tovább növeli a 4-az-1-ben Multi Jet szórószár, amely egyetlen fejben egyesíti a különböző vízsugarakat, így fúvókacsere nélkül, egyszerű tekeréssel válthatunk az üzemmódok között. A hosszú élettartamért a vízhűtéses motor felel, a kényelmet pedig a csavarodásmentes PremiumFlex tömlő és a beépített tömlődob teszi teljessé. A kompakt tárolást teleszkópos fogantyú segíti, az optimális eredményt pedig a Kärcher Home & Garden applikáció támogatja.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium: Okos készülékkoncepció
Okos készülékkoncepció
A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését. A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium: Comfort szórópisztoly COMFORT!Hold markolattal és Quick Connect csatlakozóval
Comfort szórópisztoly COMFORT!Hold markolattal és Quick Connect csatlakozóval
A COMFORT!Hold érezhetően csökkenti a tartáshoz szükséges erőkifejtést. Ez különösen előnyös a hosszú ideig tartó használat során, nagy felületek tisztításakor. Quick Connect csatlakozó a magasnyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium: 4 az 1-ben Multi Jet
4 az 1-ben Multi Jet
Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére. A szóráskép módosításához egyszerűen csak forgassa el a szórószár fejét.
2 az 1-ben tisztítószer koncepció
  • Az innovatív tisztítószer-koncepció maximális rugalmasságot és optimális adagolást biztosít minden tisztítási feladathoz
  • A tisztítószer adagolható a készüléken és a Multi Jet fúvókán keresztül, vagy a dúsabb hab érdekében a tisztítószer-adagolóval ellátott habfúvókával is.
  • A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
  • A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
  • Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
  • A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
  • Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
  • Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Ergonomikus szállítás
  • A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
  • A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
  • A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Home & Garden mobilalkalmazás
  • A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
  • Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
  • Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾.
  • Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
  • Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás ( /bar/MPa) 20 / max. 130 / 2 - 13
Átfolyási sebesség (l / h) max. 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,8
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,4
Csomagolási súly (kg) 17,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.

A csomag tartalma

  • Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4 az 1-ben Multi Jet
  • Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
  • Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
  • Kábelakasztó
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Puha felületű kerekek
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium

Videók

Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek