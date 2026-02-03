A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS gyors és hatékony megoldást kínál a kisebb felületek és járművek tisztítására. Kompakt kialakítása és alacsony súlya révén rendkívül könnyen szállítható, a beépített hordozófogantyúnak köszönhetően pedig bárhová egyszerűen elvihető. A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS Vario Power szórószára lehetővé teszi a víznyomás fokozatmentes beállítását, így minden felülethez a megfelelő teljesítmény használható. A forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvóka még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja. A négy méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszerrel könnyedén csatlakoztatható, az összes tartozék pedig kényelmesen tárolható a készüléken.