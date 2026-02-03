Magasnyomású mosó K 2 Premium Horizontal VPS
A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS magasnyomású mosó egy kicsi és rendkívül helytakarékos gép. Tökéletes választás alkalmi használatra, kerti bútorok vagy kerékpárok tisztításához.
A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS gyors és hatékony megoldást kínál a kisebb felületek és járművek tisztítására. Kompakt kialakítása és alacsony súlya révén rendkívül könnyen szállítható, a beépített hordozófogantyúnak köszönhetően pedig bárhová egyszerűen elvihető. A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS Vario Power szórószára lehetővé teszi a víznyomás fokozatmentes beállítását, így minden felülethez a megfelelő teljesítmény használható. A forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvóka még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja. A négy méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszerrel könnyedén csatlakoztatható, az összes tartozék pedig kényelmesen tárolható a készüléken.
Jellemzők és előnyök
Ultra-kompakt helytakarékos készülékAz egyszerű, helytakarékos tárolásért kis helyeken is. Egy kézzel is hordozható
Beépített tisztítószer-felszívócsőKényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolásTárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás ( /bar)
|20 / max. 110
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,5
|Csomagolási súly (kg)
|5,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 197 x 264
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 4 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
- Kábel tároló
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.