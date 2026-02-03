Magasnyomású mosó K 2 Premium Horizontal VPS

A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS magasnyomású mosó egy kicsi és rendkívül helytakarékos gép. Tökéletes választás alkalmi használatra, kerti bútorok vagy kerékpárok tisztításához.

A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS gyors és hatékony megoldást kínál a kisebb felületek és járművek tisztítására. Kompakt kialakítása és alacsony súlya révén rendkívül könnyen szállítható, a beépített hordozófogantyúnak köszönhetően pedig bárhová egyszerűen elvihető. A Kärcher K 2 Premium Horizontal VPS Vario Power szórószára lehetővé teszi a víznyomás fokozatmentes beállítását, így minden felülethez a megfelelő teljesítmény használható. A forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvóka még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja. A négy méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszerrel könnyedén csatlakoztatható, az összes tartozék pedig kényelmesen tárolható a készüléken.

Jellemzők és előnyök
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
Az egyszerű, helytakarékos tárolásért kis helyeken is. Egy kézzel is hordozható
Beépített tisztítószer-felszívócső
Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolás
Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás ( /bar) 20 / max. 110
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 5,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 197 x 264

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 4 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
  • Kábel tároló
