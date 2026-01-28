A Kärcher K 5 Premium magasnyomású mosó ideális a közepes szennyeződések eltávolítására ház körül és autóról. Masszív, vízhűtéses motorja folyamatos, magas teljesítményt biztosít, az integrált tömlődob és a rugalmas PremiumFlex tömlő pedig kényelmes kezelést és maximális mozgásszabadságot nyújt. A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly csökkenti a fogáserőt a fáradtságmentes használathoz, a Quick Connect rendszer gyors csatlakoztatást tesz lehetővé, a 4 az 1-ben multi jet szórólándzsa pedig négy permetmintát kínál különböző tisztítási feladatokhoz. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció egyszerű, tökéletes adagolást biztosít, a készüléken pedig a kábelek és kiegészítők is kompaktan tárolhatók. A Kärcher Home & Garden alkalmazás segít az optimális tisztítási beállításokban, tippekkel és tanácsokkal támogatva a felhasználót.