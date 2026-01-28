Magasnyomású mosó K 5 Comfort Premium
A Kärcher K 5 Premium magasnyomású mosó 40 m²/h teljesítménnyel, vízhűtéses motorral, PremiumFlex tömlővel és tömlődobbal, Quick Connect rendszerrel és 4 az 1-ben fúvókafejjel könnyen használható mérsékelt szennyeződéshez.
A Kärcher K 5 Premium magasnyomású mosó ideális a közepes szennyeződések eltávolítására ház körül és autóról. Masszív, vízhűtéses motorja folyamatos, magas teljesítményt biztosít, az integrált tömlődob és a rugalmas PremiumFlex tömlő pedig kényelmes kezelést és maximális mozgásszabadságot nyújt. A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly csökkenti a fogáserőt a fáradtságmentes használathoz, a Quick Connect rendszer gyors csatlakoztatást tesz lehetővé, a 4 az 1-ben multi jet szórólándzsa pedig négy permetmintát kínál különböző tisztítási feladatokhoz. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció egyszerű, tökéletes adagolást biztosít, a készüléken pedig a kábelek és kiegészítők is kompaktan tárolhatók. A Kärcher Home & Garden alkalmazás segít az optimális tisztítási beállításokban, tippekkel és tanácsokkal támogatva a felhasználót.
Jellemzők és előnyök
4 az 1-ben Multi Jet
- Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
- A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére. A szóráskép módosításához egyszerűen csak forgassa el a szórószár fejét.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
- A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
- Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
- A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
- Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
- Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
- A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Ergonomikus szállítás
- A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
- A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
- A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Home & Garden mobilalkalmazás
- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
- 25% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
- Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
- Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13,3
|Csomagolási súly (kg)
|18,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.
A csomag tartalma
- Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
- Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
- Tartozéktárolás a készüléken
- 2 kábelakasztó: gyors levételi funkcióval
- Puha felületű kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
- Kinti lépcsők
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Kert és kőfalak
- Homlokzatok