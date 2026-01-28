Magasnyomású mosó K 5 Comfort Premium

A Kärcher K 5 Premium magasnyomású mosó 40 m²/h teljesítménnyel, vízhűtéses motorral, PremiumFlex tömlővel és tömlődobbal, Quick Connect rendszerrel és 4 az 1-ben fúvókafejjel könnyen használható mérsékelt szennyeződéshez.

A Kärcher K 5 Premium magasnyomású mosó ideális a közepes szennyeződések eltávolítására ház körül és autóról. Masszív, vízhűtéses motorja folyamatos, magas teljesítményt biztosít, az integrált tömlődob és a rugalmas PremiumFlex tömlő pedig kényelmes kezelést és maximális mozgásszabadságot nyújt. A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly csökkenti a fogáserőt a fáradtságmentes használathoz, a Quick Connect rendszer gyors csatlakoztatást tesz lehetővé, a 4 az 1-ben multi jet szórólándzsa pedig négy permetmintát kínál különböző tisztítási feladatokhoz. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció egyszerű, tökéletes adagolást biztosít, a készüléken pedig a kábelek és kiegészítők is kompaktan tárolhatók. A Kärcher Home & Garden alkalmazás segít az optimális tisztítási beállításokban, tippekkel és tanácsokkal támogatva a felhasználót.

Jellemzők és előnyök
4 az 1-ben Multi Jet
  • Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
  • A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére. A szóráskép módosításához egyszerűen csak forgassa el a szórószár fejét.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
  • A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
  • Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
  • A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
  • Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
  • Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Ergonomikus szállítás
  • A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
  • A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
  • A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Home & Garden mobilalkalmazás
  • A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
  • Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
  • Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 25% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
  • Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
  • Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 13,3
Csomagolási súly (kg) 18,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.

A csomag tartalma

  • Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4 az 1-ben Multi Jet
  • Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
  • Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • 2 kábelakasztó: gyors levételi funkcióval
  • Puha felületű kerekek
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
  • Kinti lépcsők
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Kert és kőfalak
  • Homlokzatok
