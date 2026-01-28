Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ

A Kärcher K 7 WCM FJ magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával és a mellékelt habfúvókával nagy tisztítóerővel és hatékonyan távolítja el a szennyeződést teraszokról és járművekről.

A Kärcher K 7 WCM FJ magasnyomású mosó ideális járdák, teraszok, kerti eszközök és nagyobb járművek hatékony tisztításához. Előnye az erős, vízhűtéses motor, amely tartós teljesítményt biztosít gyakori használat mellett is valamint a habsugár funkció tartós habot képez, ami segíti a makacs szennyeződések feloldását, az autósampon pedig további ápolást nyújt. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű elfordítással állítható, így különösen hatékony és kíméletes tisztítást tesz lehetővé. A Dirt Blaster forgó pontsugara még a legmakacsabb szennyeződésekkel is könnyedén megbirkózik. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút, az összes tartozék pedig kényelmesen tárolható a készüléken.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ: Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ: Quick Connect rendszer
Quick Connect rendszer
Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ: Nagy kerekek
Nagy kerekek
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség (l / h) max. 600
Felületi teljesítmény (m² / h) 60
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 17,1
Csomagolási súly (kg) 23
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 369 x 355 x 946

A csomag tartalma

  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 10 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vario Power Jet szórószár
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kert és kőfalak
  • Kinti lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Lakóautók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek