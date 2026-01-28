A Kärcher K 7 WCM FJ magasnyomású mosó ideális járdák, teraszok, kerti eszközök és nagyobb járművek hatékony tisztításához. Előnye az erős, vízhűtéses motor, amely tartós teljesítményt biztosít gyakori használat mellett is valamint a habsugár funkció tartós habot képez, ami segíti a makacs szennyeződések feloldását, az autósampon pedig további ápolást nyújt. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű elfordítással állítható, így különösen hatékony és kíméletes tisztítást tesz lehetővé. A Dirt Blaster forgó pontsugara még a legmakacsabb szennyeződésekkel is könnyedén megbirkózik. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút, az összes tartozék pedig kényelmesen tárolható a készüléken.