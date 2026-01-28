Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ
A Kärcher K 7 WCM FJ magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával és a mellékelt habfúvókával nagy tisztítóerővel és hatékonyan távolítja el a szennyeződést teraszokról és járművekről.
A Kärcher K 7 WCM FJ magasnyomású mosó ideális járdák, teraszok, kerti eszközök és nagyobb járművek hatékony tisztításához. Előnye az erős, vízhűtéses motor, amely tartós teljesítményt biztosít gyakori használat mellett is valamint a habsugár funkció tartós habot képez, ami segíti a makacs szennyeződések feloldását, az autósampon pedig további ápolást nyújt. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű elfordítással állítható, így különösen hatékony és kíméletes tisztítást tesz lehetővé. A Dirt Blaster forgó pontsugara még a legmakacsabb szennyeződésekkel is könnyedén megbirkózik. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút, az összes tartozék pedig kényelmesen tárolható a készüléken.
Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolás
Quick Connect rendszer
Nagy kerekek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 600
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|60
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|17,1
|Csomagolási súly (kg)
|23
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|369 x 355 x 946
A csomag tartalma
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 10 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vario Power Jet szórószár
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kert és kőfalak
- Kinti lépcsők
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Lakóautók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok