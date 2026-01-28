Magasnyomású mosó K 3

A Kärcher K 3 magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kisebb kerti felületekről, teraszokról, kerti bútorokról, autókról.

A Kärcher K 3 magasnyomású mosóval a kosz a múlté. 6 méteres tömlőjével és kerekeivel tökéletes a ház körüli alkalmi használatra. A mosó teljes tisztítási arzenált kínál: a Vario Power szórószár az állítható nyomásért, a szennymaró a makacs koszért felel, míg a beépített vízszűrő a szivattyú hosszú élettartamát garantálja. A forgó pontsugaras Dirt Blaster a legmakacsabb koszt is fellazítja, míg a vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől, hosszú élettartamot biztosítva. A könnyen gördülő kerekek pedig megkönnyítik a szállítást.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 3: Beépített tisztítószer-felszívócső
Beépített tisztítószer-felszívócső
Magasnyomású mosó K 3: Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Magasnyomású mosó K 3: Nagy kerekek
Nagy kerekek
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 6,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 805

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Teraszok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
