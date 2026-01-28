A Kärcher K 3 magasnyomású mosóval a kosz a múlté. 6 méteres tömlőjével és kerekeivel tökéletes a ház körüli alkalmi használatra. A mosó teljes tisztítási arzenált kínál: a Vario Power szórószár az állítható nyomásért, a szennymaró a makacs koszért felel, míg a beépített vízszűrő a szivattyú hosszú élettartamát garantálja. A forgó pontsugaras Dirt Blaster a legmakacsabb koszt is fellazítja, míg a vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől, hosszú élettartamot biztosítva. A könnyen gördülő kerekek pedig megkönnyítik a szállítást.