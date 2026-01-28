Magasnyomású mosó K 3
A Kärcher K 3 magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kisebb kerti felületekről, teraszokról, kerti bútorokról, autókról.
A Kärcher K 3 magasnyomású mosóval a kosz a múlté. 6 méteres tömlőjével és kerekeivel tökéletes a ház körüli alkalmi használatra. A mosó teljes tisztítási arzenált kínál: a Vario Power szórószár az állítható nyomásért, a szennymaró a makacs koszért felel, míg a beépített vízszűrő a szivattyú hosszú élettartamát garantálja. A forgó pontsugaras Dirt Blaster a legmakacsabb koszt is fellazítja, míg a vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől, hosszú élettartamot biztosítva. A könnyen gördülő kerekek pedig megkönnyítik a szállítást.
Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
Rendezett tárolás
Nagy kerekek
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|6,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 805
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Teraszok
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok