Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex

A Kärcher K 5 Power Control Flex magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel és a G 160 Q Power Control pisztollyal biztosítja a tökéletes irányítást az erős szennyeződések tisztításánál teraszokon, kerti bútorokon és autókon.

A Kärcher K 5 Power Control Flex magasnyomású mosó az intelligens vezérlés és a rugalmasság tökéletes párosa. Kiemelkedő előnye a prémium minőségű PremiumFlex magasnyomású tömlő, mely rendkívüli rugalmasságával és csavarodásmentes kialakításával teszi a munkát kényelmesebbé. A Home & Garden applikáció és a Power Control pisztoly garantálja a tökéletes nyomás beállítását minden felülethez. A Plug 'n' Clean rendszer a tisztítószerek egyszerű cseréjét, a kiváló minőségű alumínium teleszkópos fogantyú pedig a könnyű szállítást biztosítja.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex: Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex: PremiumFlex nagynyomású tömlő
PremiumFlex nagynyomású tömlő
A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja. Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex: Home & Garden mobilalkalmazás
Home & Garden mobilalkalmazás
A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
  • Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,2
Csomagolási súly (kg) 15,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 405 x 306 x 584

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Beépített tárolóháló
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
  • Kinti lépcsők
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Kert és kőfalak
  • Homlokzatok
Tartozékok
Tisztítószerek