A Kärcher K 5 Power Control Flex magasnyomású mosó az intelligens vezérlés és a rugalmasság tökéletes párosa. Kiemelkedő előnye a prémium minőségű PremiumFlex magasnyomású tömlő, mely rendkívüli rugalmasságával és csavarodásmentes kialakításával teszi a munkát kényelmesebbé. A Home & Garden applikáció és a Power Control pisztoly garantálja a tökéletes nyomás beállítását minden felülethez. A Plug 'n' Clean rendszer a tisztítószerek egyszerű cseréjét, a kiváló minőségű alumínium teleszkópos fogantyú pedig a könnyű szállítást biztosítja.