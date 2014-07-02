FJ 6 foam jet

FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkamazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.

FJ 6 habosító fúvóka extra erős habbal, minden felület, például festett felületek, üveg vagy kő könnyű tisztításához. Ideális járművek, télikertek, kerti bútorok, homlokzatok, lépcsők, lakókocsik, utak, falak, redőnyök, teraszok, kocsibeállók stb. tisztításához. A tartály űrtartalma 0,6 liter. Öntsön Kärcher tisztítószert közvetlenül a habosító fúvókába, csatlakoztassa a habosító fúvókát a magasnyomású mosó pisztolyhoz, és vigye fel a habot. A tisztítószer adagolása kényelmesen beállítható a habosító fúvókán (sárga gomb). A szórószint igény szerint változtatható. Használat után öblítse le a habosító fúvókát tiszta vízzel, hogy elkerülje a tisztítószer-maradványok okozta eltömődéseket. Alkalmas minden K 2-től K 7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz. Kiválóan működik a Kärcher Ultra Foam Cleaner tisztítószerrel.

Jellemzők és előnyök
Tartály 0,6 l térfogattal
  • Hosszabb tisztítási időszakokra utántöltés nélkül
Különböző tisztítószerek egyszerű cseréje
  • Különösen felhasználóbarát
Erőteljes és tapadó hab
  • Valamennyi felület fáradozásmentes tisztítása
Tisztítószer-adagolás
  • A felhasználó által szabályzott tisztítószer-fogyasztás
Átlátszó tisztítószer-tartály
  • A tartály tartalma mindig látható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilitás Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Télikertek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Teraszok
  • Redőnyök
  • Utak
  • Autófeljárók
  • Kert és kőfalak
  • Lakóautók
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.