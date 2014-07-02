FJ 6 habosító fúvóka extra erős habbal, minden felület, például festett felületek, üveg vagy kő könnyű tisztításához. Ideális járművek, télikertek, kerti bútorok, homlokzatok, lépcsők, lakókocsik, utak, falak, redőnyök, teraszok, kocsibeállók stb. tisztításához. A tartály űrtartalma 0,6 liter. Öntsön Kärcher tisztítószert közvetlenül a habosító fúvókába, csatlakoztassa a habosító fúvókát a magasnyomású mosó pisztolyhoz, és vigye fel a habot. A tisztítószer adagolása kényelmesen beállítható a habosító fúvókán (sárga gomb). A szórószint igény szerint változtatható. Használat után öblítse le a habosító fúvókát tiszta vízzel, hogy elkerülje a tisztítószer-maradványok okozta eltömődéseket. Alkalmas minden K 2-től K 7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz. Kiválóan működik a Kärcher Ultra Foam Cleaner tisztítószerrel.