FJ 6 foam jet
FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkamazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.
FJ 6 habosító fúvóka extra erős habbal, minden felület, például festett felületek, üveg vagy kő könnyű tisztításához. Ideális járművek, télikertek, kerti bútorok, homlokzatok, lépcsők, lakókocsik, utak, falak, redőnyök, teraszok, kocsibeállók stb. tisztításához. A tartály űrtartalma 0,6 liter. Öntsön Kärcher tisztítószert közvetlenül a habosító fúvókába, csatlakoztassa a habosító fúvókát a magasnyomású mosó pisztolyhoz, és vigye fel a habot. A tisztítószer adagolása kényelmesen beállítható a habosító fúvókán (sárga gomb). A szórószint igény szerint változtatható. Használat után öblítse le a habosító fúvókát tiszta vízzel, hogy elkerülje a tisztítószer-maradványok okozta eltömődéseket. Alkalmas minden K 2-től K 7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz. Kiválóan működik a Kärcher Ultra Foam Cleaner tisztítószerrel.
Jellemzők és előnyök
Tartály 0,6 l térfogattal
- Hosszabb tisztítási időszakokra utántöltés nélkül
Különböző tisztítószerek egyszerű cseréje
- Különösen felhasználóbarát
Erőteljes és tapadó hab
- Valamennyi felület fáradozásmentes tisztítása
Tisztítószer-adagolás
- A felhasználó által szabályzott tisztítószer-fogyasztás
Átlátszó tisztítószer-tartály
- A tartály tartalma mindig látható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatibilitás
|Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Videók
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
Alkalmazási területek
- Járművek
- Télikertek
- Motorkerékpárok és robogók
- Teraszok
- Redőnyök
- Utak
- Autófeljárók
- Kert és kőfalak
- Lakóautók
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.