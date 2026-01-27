Magasnyomású mosó K 5 Classic

A Kärcher K 5 Classic magasnyomású mosó az innovatív tömlőtárolásnak köszönhetően egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható, tökéletes megoldást nyújtva a közepes szennyeződések rendszeres tisztítására.

A Kärcher K 5 Classic magasnyomású mosó a maximális kényelmet és a teljesítményt ötvözi egy kompakt készülékben. Innovatív tömlőtárolási koncepciójának köszönhetően a 8 méteres magasnyomású tömlő használat után egyszerűen és biztonságosan feltekerhető a gép elülső burkolatára. Kompakt méretei révén a készülék könnyen szállítható és bárhol tárolható – akár egy polcon vagy egy autó csomagtartójában is. A munkavégzés közbeni kényelmet az állítható magasságú teleszkópos fogantyú is növeli. Az univerzális motorral szerelt K 5 Classic 40 m²/óra felületteljesítményre képes, így ideális választás mérsékelten szennyezett felületek rendszeres tisztításához. Az alapfelszereltség részét képezi a Quick Connect pisztoly, a Vario Power szórószár (VPS) a nyomás egyszerű szabályozásához, valamint a szennymaró a legmakacsabb szennyeződések ellen. A beépített vízszűrő a szivattyú megbízható védelméről gondoskodik.

Jellemzők és előnyök
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,6
Csomagolási súly (kg) 8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 188 x 252 x 445

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Teleszkópos markolat
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
  • Kinti lépcsők
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Kert és kőfalak
  • Homlokzatok
Tartozékok
Tisztítószerek
