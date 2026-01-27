Magasnyomású mosó K 5 Classic
A Kärcher K 5 Classic magasnyomású mosó az innovatív tömlőtárolásnak köszönhetően egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható, tökéletes megoldást nyújtva a közepes szennyeződések rendszeres tisztítására.
A Kärcher K 5 Classic magasnyomású mosó a maximális kényelmet és a teljesítményt ötvözi egy kompakt készülékben. Innovatív tömlőtárolási koncepciójának köszönhetően a 8 méteres magasnyomású tömlő használat után egyszerűen és biztonságosan feltekerhető a gép elülső burkolatára. Kompakt méretei révén a készülék könnyen szállítható és bárhol tárolható – akár egy polcon vagy egy autó csomagtartójában is. A munkavégzés közbeni kényelmet az állítható magasságú teleszkópos fogantyú is növeli. Az univerzális motorral szerelt K 5 Classic 40 m²/óra felületteljesítményre képes, így ideális választás mérsékelten szennyezett felületek rendszeres tisztításához. Az alapfelszereltség részét képezi a Quick Connect pisztoly, a Vario Power szórószár (VPS) a nyomás egyszerű szabályozásához, valamint a szennymaró a legmakacsabb szennyeződések ellen. A beépített vízszűrő a szivattyú megbízható védelméről gondoskodik.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,6
|Csomagolási súly (kg)
|8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|188 x 252 x 445
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Teleszkópos markolat
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
- Kinti lépcsők
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Kert és kőfalak
- Homlokzatok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.