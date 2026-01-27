A Kärcher K 5 Classic magasnyomású mosó a maximális kényelmet és a teljesítményt ötvözi egy kompakt készülékben. Innovatív tömlőtárolási koncepciójának köszönhetően a 8 méteres magasnyomású tömlő használat után egyszerűen és biztonságosan feltekerhető a gép elülső burkolatára. Kompakt méretei révén a készülék könnyen szállítható és bárhol tárolható – akár egy polcon vagy egy autó csomagtartójában is. A munkavégzés közbeni kényelmet az állítható magasságú teleszkópos fogantyú is növeli. Az univerzális motorral szerelt K 5 Classic 40 m²/óra felületteljesítményre képes, így ideális választás mérsékelten szennyezett felületek rendszeres tisztításához. Az alapfelszereltség részét képezi a Quick Connect pisztoly, a Vario Power szórószár (VPS) a nyomás egyszerű szabályozásához, valamint a szennymaró a legmakacsabb szennyeződések ellen. A beépített vízszűrő a szivattyú megbízható védelméről gondoskodik.