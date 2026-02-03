►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium Home
A Kärcher K 4 Comfort Premium Home magasnyomású mosó 30 m²/h felületi teljesítménnyel, PremiumFlex tömlővel, tömlődobbal és vízhűtéses motorral ideális otthoni és autómosáshoz. Home Kit készlettel.
A Kärcher K 4 Comfort Premium Home magasnyomású mosó egy erőteljes eszköz, amely ideális a ház körüli és az autókon lévő közepes szennyeződések eltávolítására. Legfőbb előnye a hosszú élettartamú vízhűtéses motor, amely állandó teljesítményt nyújt, míg a tömlődobbal ellátott PremiumFlex tömlő nagy rugalmasságot biztosít. A G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly 50%-kal csökkenti a tartóerőt a fáradságmentes munkavégzésért. A Quick Connect rendszer és a 4 az 1-ben Multi Jet szórószár lehetővé teszi a gyors csatlakozást és a négy különböző szóráskép egyszerű beállítását. A szett tartalmazza a Home Kit készletet T 5 felülettisztítóval és kőtisztítóval a nagy felületekhez. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció, a kompakt tartozéktárolás és a teleszkópos fogantyú fokozza a kényelmet. A Home & Garden applikáció pedig tanácsokkal segíti a tökéletes tisztítást. A csomag 1 liter tisztítószert is tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Okos készülékkoncepció
- A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését.
- A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.
Comfort szórópisztoly COMFORT!Hold markolattal és Quick Connect csatlakozóval
- A COMFORT!Hold érezhetően csökkenti a tartáshoz szükséges erőkifejtést. Ez különösen előnyös a hosszú ideig tartó használat során, nagy felületek tisztításakor.
- Quick Connect csatlakozó a magasnyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához
4 az 1-ben Multi Jet
- Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
- A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére.
2 az 1-ben tisztítószer koncepció
- Az innovatív tisztítószer-megoldás maximális rugalmasságot és optimális adagolást kínál minden tisztítási feladathoz.
- A tisztítószer adagolható a készüléken és a Multi Jet fúvókán keresztül, vagy a dúsabb hab érdekében a tisztítószer-adagolóval ellátott habfúvókával is.
Ergonomikus szállítás
- A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
- A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
- A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
- A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
- Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
- Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
- A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Home & Garden mobilalkalmazás
- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
- 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾.
- Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
- Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,8
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,4
|Csomagolási súly (kg)
|19,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
- Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Beépített vízszűrő
- Kábelakasztó
- Tartozéktárolás a készüléken
- Puha felületű kerekek
