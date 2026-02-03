A Kärcher K 4 Comfort Premium Home magasnyomású mosó egy erőteljes eszköz, amely ideális a ház körüli és az autókon lévő közepes szennyeződések eltávolítására. Legfőbb előnye a hosszú élettartamú vízhűtéses motor, amely állandó teljesítményt nyújt, míg a tömlődobbal ellátott PremiumFlex tömlő nagy rugalmasságot biztosít. A G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly 50%-kal csökkenti a tartóerőt a fáradságmentes munkavégzésért. A Quick Connect rendszer és a 4 az 1-ben Multi Jet szórószár lehetővé teszi a gyors csatlakozást és a négy különböző szóráskép egyszerű beállítását. A szett tartalmazza a Home Kit készletet T 5 felülettisztítóval és kőtisztítóval a nagy felületekhez. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció, a kompakt tartozéktárolás és a teleszkópos fogantyú fokozza a kényelmet. A Home & Garden applikáció pedig tanácsokkal segíti a tökéletes tisztítást. A csomag 1 liter tisztítószert is tartalmaz.