Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium Home

A Kärcher K 4 Comfort Premium Home magasnyomású mosó 30 m²/h felületi teljesítménnyel, PremiumFlex tömlővel, tömlődobbal és vízhűtéses motorral ideális otthoni és autómosáshoz. Home Kit készlettel.

A Kärcher K 4 Comfort Premium Home magasnyomású mosó egy erőteljes eszköz, amely ideális a ház körüli és az autókon lévő közepes szennyeződések eltávolítására. Legfőbb előnye a hosszú élettartamú vízhűtéses motor, amely állandó teljesítményt nyújt, míg a tömlődobbal ellátott PremiumFlex tömlő nagy rugalmasságot biztosít. A G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly 50%-kal csökkenti a tartóerőt a fáradságmentes munkavégzésért. A Quick Connect rendszer és a 4 az 1-ben Multi Jet szórószár lehetővé teszi a gyors csatlakozást és a négy különböző szóráskép egyszerű beállítását. A szett tartalmazza a Home Kit készletet T 5 felülettisztítóval és kőtisztítóval a nagy felületekhez. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció, a kompakt tartozéktárolás és a teleszkópos fogantyú fokozza a kényelmet. A Home & Garden applikáció pedig tanácsokkal segíti a tökéletes tisztítást. A csomag 1 liter tisztítószert is tartalmaz.

Jellemzők és előnyök
Okos készülékkoncepció
  • A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését.
  • A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.
Comfort szórópisztoly COMFORT!Hold markolattal és Quick Connect csatlakozóval
  • A COMFORT!Hold érezhetően csökkenti a tartáshoz szükséges erőkifejtést. Ez különösen előnyös a hosszú ideig tartó használat során, nagy felületek tisztításakor.
  • Quick Connect csatlakozó a magasnyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához
4 az 1-ben Multi Jet
  • Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
  • A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére.
2 az 1-ben tisztítószer koncepció
  • Az innovatív tisztítószer-megoldás maximális rugalmasságot és optimális adagolást kínál minden tisztítási feladathoz.
  • A tisztítószer adagolható a készüléken és a Multi Jet fúvókán keresztül, vagy a dúsabb hab érdekében a tisztítószer-adagolóval ellátott habfúvókával is.
Ergonomikus szállítás
  • A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
  • A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
  • A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
  • A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
  • Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
  • Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Home & Garden mobilalkalmazás
  • A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
  • Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
  • Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾.
  • Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
  • Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás ( /bar/MPa) 20 / max. 130 / 2 - 13
Átfolyási sebesség (l / h) max. 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,8
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,4
Csomagolási súly (kg) 19,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4 az 1-ben Multi Jet
  • Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
  • Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
  • Kábelakasztó
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Puha felületű kerekek
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium Home
Magasnyomású mosó K 4 Comfort Premium Home

