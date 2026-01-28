Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ Home BB

A Kärcher K 7 WCM FJ Home BB magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával, a mellékelt habfúvókával és a Home Kit készlettel nagy tisztítóerővel és hatékonyan távolítja el a szennyeződést teraszokról és járművekről.

A Kärcher K 7 WCM FJ Home BB magasnyomású mosó tökéletes választás gyakori használatra és makacs szennyeződések eltávolítására, legyen szó járdákról, teraszokról, kertigépekről vagy nagyobb járművekről. A mosó előnye a vízhűtéses motor és a Home Kit, amely tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter kő- és homlokzattisztítót, így nagyobb területek fröccsenésmentes, hatékony tisztítását teszi lehetővé. A habsugár és az 1 literes autóshampoo maximális szennyeződés-eltávolító hatékonyságot biztosít. A Vario Power szórószár egyszerű elforgatással állítható a kíméletes, mégis alapos tisztításért. A forgó pontsugárral működő Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja, miközben a beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút. A tartozékok pedig kényelmesen tárolhatók a készüléken.

Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
A tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.
Quick Connect rendszer
Quick Connect rendszer
A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Nagy kerekek
Nagy kerekek
A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség (l / h) max. 600
Felületi teljesítmény (m² / h) 60
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 17,1
Csomagolási súly (kg) 26
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 369 x 355 x 946

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 10 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vario Power Jet szórószár
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kert és kőfalak
  • Kinti lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Lakóautók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek