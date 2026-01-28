A Kärcher K 7 WCM FJ Home BB magasnyomású mosó tökéletes választás gyakori használatra és makacs szennyeződések eltávolítására, legyen szó járdákról, teraszokról, kertigépekről vagy nagyobb járművekről. A mosó előnye a vízhűtéses motor és a Home Kit, amely tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter kő- és homlokzattisztítót, így nagyobb területek fröccsenésmentes, hatékony tisztítását teszi lehetővé. A habsugár és az 1 literes autóshampoo maximális szennyeződés-eltávolító hatékonyságot biztosít. A Vario Power szórószár egyszerű elforgatással állítható a kíméletes, mégis alapos tisztításért. A forgó pontsugárral működő Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja, miközben a beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút. A tartozékok pedig kényelmesen tárolhatók a készüléken.