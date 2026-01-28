Magasnyomású mosó K 7 WCM FJ Home BB
A Kärcher K 7 WCM FJ Home BB magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával, a mellékelt habfúvókával és a Home Kit készlettel nagy tisztítóerővel és hatékonyan távolítja el a szennyeződést teraszokról és járművekről.
A Kärcher K 7 WCM FJ Home BB magasnyomású mosó tökéletes választás gyakori használatra és makacs szennyeződések eltávolítására, legyen szó járdákról, teraszokról, kertigépekről vagy nagyobb járművekről. A mosó előnye a vízhűtéses motor és a Home Kit, amely tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter kő- és homlokzattisztítót, így nagyobb területek fröccsenésmentes, hatékony tisztítását teszi lehetővé. A habsugár és az 1 literes autóshampoo maximális szennyeződés-eltávolító hatékonyságot biztosít. A Vario Power szórószár egyszerű elforgatással állítható a kíméletes, mégis alapos tisztításért. A forgó pontsugárral működő Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja, miközben a beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút. A tartozékok pedig kényelmesen tárolhatók a készüléken.
Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolásA tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.
Quick Connect rendszerA magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Nagy kerekekA biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 600
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|60
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|17,1
|Csomagolási súly (kg)
|26
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|369 x 355 x 946
A csomag tartalma
- Home készlet: T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 10 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vario Power Jet szórószár
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kert és kőfalak
- Kinti lépcsők
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Lakóautók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok