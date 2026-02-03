Magasnyomású mosó K 5 FJ Home BB
A Kärcher K 5 FJ Home magasnyomású mosó a mellékelt Home Kit készlettel és habfúvókával ideális az erősebb szennyeződések rendszeres eltávolítására autókról, kerti utakról és egyéb ház körüli felületekről.
A Kärcher K 5 FJ Home magasnyomású mosó egy rendkívül sokoldalú társ a ház körüli rendszeres tisztítási feladatokhoz. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség, amely a nagy felületek és a járművek tisztítására is tökéletes megoldást nyújt. A Home Kit a T 5 felülettisztítóval és a kő- és homlokzattisztító szerrel a teraszok fröccsenésmentes tisztításáért felel. A habfúvóka és az autósampon pedig a járművek hatékony, habos mosását teszi lehetővé, a tartozékok pedig a gépen kapnak helyet.
Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
- Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat
- A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolás
- Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekek
- A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
- Könnyen irányítható.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar)
|20 - max. 145
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|2100
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,3
|Csomagolási súly (kg)
|13,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|302 x 346 x 872
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Szórószár-hosszabító
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
