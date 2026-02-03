A Kärcher K 5 FJ Home magasnyomású mosó egy rendkívül sokoldalú társ a ház körüli rendszeres tisztítási feladatokhoz. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség, amely a nagy felületek és a járművek tisztítására is tökéletes megoldást nyújt. A Home Kit a T 5 felülettisztítóval és a kő- és homlokzattisztító szerrel a teraszok fröccsenésmentes tisztításáért felel. A habfúvóka és az autósampon pedig a járművek hatékony, habos mosását teszi lehetővé, a tartozékok pedig a gépen kapnak helyet.