Magasnyomású mosó K 5 FJ Home BB

A Kärcher K 5 FJ Home magasnyomású mosó a mellékelt Home Kit készlettel és habfúvókával ideális az erősebb szennyeződések rendszeres eltávolítására autókról, kerti utakról és egyéb ház körüli felületekről.

A Kärcher K 5 FJ Home magasnyomású mosó egy rendkívül sokoldalú társ a ház körüli rendszeres tisztítási feladatokhoz. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség, amely a nagy felületek és a járművek tisztítására is tökéletes megoldást nyújt. A Home Kit a T 5 felülettisztítóval és a kő- és homlokzattisztító szerrel a teraszok fröccsenésmentes tisztításáért felel. A habfúvóka és az autósampon pedig a járművek hatékony, habos mosását teszi lehetővé, a tartozékok pedig a gépen kapnak helyet.

Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
  • Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat
  • A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolás
  • Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekek
  • A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
  • Könnyen irányítható.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar) 20 - max. 145
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (W) 2100
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,3
Csomagolási súly (kg) 13,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 302 x 346 x 872

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Szórószár-hosszabító
  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
