Magasnyomású mosó K 3 Power Control

A Kärcher K 3 Power Control magasnyomású mosó G 120 Q Power Control pisztollyal és szórószárakkal biztosít tökéletes irányítást. A hozzá tartozó mobilalkalmazás praktikus tippekkel segíti a még hatékonyabb tisztítást.

A Kärcher K 3 Power Control magasnyomású mosóval a tisztítás új szintre lép. A Home & Garden alkalmazásban elérhető gyakorlati tanácsadó funkció segítségével minden felhasználó könnyedén válhat a hatékony tisztítás szakértőjévé. A mosó előnye, hogy a nyomás közvetlenül a szórószáron állítható, a Power Control szórópisztoly kijelzőjén pedig azonnal ellenőrizhető, így minden felülethez megtalálható az ideális beállítás. A beépített tisztítószertartályból a mosószer gyorsan és kényelmesen adagolható. A kihúzható teleszkópos fogantyú egyszerű szállítást és tárolást biztosít, a stabilitást szolgáló állvány és a praktikus tartók pedig növelik a kezelhetőséget. A Quick Connect rendszer gyors csatlakoztatást tesz lehetővé, az állvány pedig második hordozófülként is használható. Mindez ideális társává teszi a készüléket otthoni felhasználásra

Jellemzők és előnyök
Home & Garden mobilalkalmazás
A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Tiszta tartályos megoldás
  • Tiszta és kényelmes: a tisztítószer-tartály kivehető a betöltéshez.
  • A praktikus tisztítószertartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.
  • A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,4
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 297 x 280 x 677

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 7 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Tartály
  • Levehető tisztítószertartály
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.