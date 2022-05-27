A Kärcher K 3 Power Control magasnyomású mosóval a tisztítás új szintre lép. A Home & Garden alkalmazásban elérhető gyakorlati tanácsadó funkció segítségével minden felhasználó könnyedén válhat a hatékony tisztítás szakértőjévé. A mosó előnye, hogy a nyomás közvetlenül a szórószáron állítható, a Power Control szórópisztoly kijelzőjén pedig azonnal ellenőrizhető, így minden felülethez megtalálható az ideális beállítás. A beépített tisztítószertartályból a mosószer gyorsan és kényelmesen adagolható. A kihúzható teleszkópos fogantyú egyszerű szállítást és tárolást biztosít, a stabilitást szolgáló állvány és a praktikus tartók pedig növelik a kezelhetőséget. A Quick Connect rendszer gyors csatlakoztatást tesz lehetővé, az állvány pedig második hordozófülként is használható. Mindez ideális társává teszi a készüléket otthoni felhasználásra