A Kärcher K 6 Special magasnyomású mosó egy erőteljes, vízhűtéses motorral felszerelt készülék, amelyet gyakori használatra és jelentős szennyeződések eltávolítására terveztek. Kiemelkedő előnye a 10 méter hosszú magasnyomású tömlő, amely rendkívül nagy mozgásteret biztosít medencék, nagyobb járművek vagy kerti utak tisztításakor. A Vario Power szórószárral a nyomás egyszerűen a felülethez igazítható, míg a szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb kosszal is elbánik. A Quick Connect rendszer és a beépített vízszűrő a kényelmet és a hosszú élettartamot garantálja.