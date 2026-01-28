Magasnyomású mosó K 6 Special
A Kärcher K 6 Special magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával ideális eszköz a gyakori használatra és a jelentős szennyeződések eltávolítására kerti utakról, nagy autókról vagy úszómedencékből.
A Kärcher K 6 Special magasnyomású mosó egy erőteljes, vízhűtéses motorral felszerelt készülék, amelyet gyakori használatra és jelentős szennyeződések eltávolítására terveztek. Kiemelkedő előnye a 10 méter hosszú magasnyomású tömlő, amely rendkívül nagy mozgásteret biztosít medencék, nagyobb járművek vagy kerti utak tisztításakor. A Vario Power szórószárral a nyomás egyszerűen a felülethez igazítható, míg a szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb kosszal is elbánik. A Quick Connect rendszer és a beépített vízszűrő a kényelmet és a hosszú élettartamot garantálja.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő teljesítményA vízhűtéses motor a technika legújabb állása szerinti és különösen nagy teljesítménnyel bír.
Plug 'n' CleanGyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Quick ConnectA magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Rendezett kábelek
- Nagy kábelakasztó a vezeték gépen történő közvetlen tárolásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 600
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|60
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|18,9
|Csomagolási súly (kg)
|22,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|404 x 461 x 968
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 10 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vario Power Jet szórószár
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
- Vízhűtéses motor
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
- Kinti lépcsők
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Kert és kőfalak
- Lakóautók