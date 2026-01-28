Magasnyomású mosó K 6 Special

A Kärcher K 6 Special magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával ideális eszköz a gyakori használatra és a jelentős szennyeződések eltávolítására kerti utakról, nagy autókról vagy úszómedencékből.

A Kärcher K 6 Special magasnyomású mosó egy erőteljes, vízhűtéses motorral felszerelt készülék, amelyet gyakori használatra és jelentős szennyeződések eltávolítására terveztek. Kiemelkedő előnye a 10 méter hosszú magasnyomású tömlő, amely rendkívül nagy mozgásteret biztosít medencék, nagyobb járművek vagy kerti utak tisztításakor. A Vario Power szórószárral a nyomás egyszerűen a felülethez igazítható, míg a szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb kosszal is elbánik. A Quick Connect rendszer és a beépített vízszűrő a kényelmet és a hosszú élettartamot garantálja.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 6 Special: Kiemelkedő teljesítmény
Kiemelkedő teljesítmény
A vízhűtéses motor a technika legújabb állása szerinti és különösen nagy teljesítménnyel bír.
Magasnyomású mosó K 6 Special: Plug 'n' Clean
Plug 'n' Clean
Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Magasnyomású mosó K 6 Special: Quick Connect
Quick Connect
A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Rendezett kábelek
  • Nagy kábelakasztó a vezeték gépen történő közvetlen tárolásához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - max. 16
Átfolyási sebesség (l / h) max. 600
Felületi teljesítmény (m² / h) 60
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 18,9
Csomagolási súly (kg) 22,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 404 x 461 x 968

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 10 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vario Power Jet szórószár
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
  • Kinti lépcsők
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Kert és kőfalak
  • Lakóautók
