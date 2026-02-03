►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Magasnyomású mosó K 7 Comfort Premium Connect Home
A Kärcher K 7 Comfort Premium Connect Home magasnyomású mosó 60 m²/h felületi teljesítménnyel, vízhűtéses motorral, PremiumFlex tömlővel és tömlődobbal a makacs szennyeződésekhez. Home Kit készlettel.
A Kärcher K 7 Comfort Premium Connect Home magasnyomású mosó a hosszú élettartamú, vízhűtéses motorral állandó erőt biztosít a gyakori tisztításhoz, a beépített tömlődob és a PremiumFlex tömlő pedig nagy rugalmasságot nyújt. A technikai csúcspont a G 180 Q Comfort Connect szórópisztoly, amely LCD kijelzővel és 3 nyomásszinttel (köztük eco!Mode) rendelkezik a precíz vezérlésért. A COMFORT!Hold funkció jelentősen csökkenti a tartóerőt, javítva az ergonómiát a fáradságmentes munka érdekében. Tartalmazza a Home Kit készletet T 7 felülettisztítóval és kőtisztítóval a nagy felületekhez. A Quick Connect rendszer és a 4 az 1-ben Multi Jet szórószár lehetővé teszi a gyors váltást 4 szóráskép között a fej egyszerű elforgatásával. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció biztosítja az optimális adagolást minden feladathoz. A Bluetooth kapcsolattal a Kärcher Home & Garden applikáción keresztül a nyomás kényelmesen beállítható okostelefonról, ahol praktikus tippek és alkalmazási tanácsadó is segíti a felhasználót.
Jellemzők és előnyök
Okos készülékkoncepció
- A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését.
- A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.
4 az 1-ben Multi Jet
- Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
- A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére. A szóráskép módosításához egyszerűen csak forgassa el a szórószár fejét.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
- A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
- Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
- A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
- Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
- Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
- A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Ergonomikus szállítás
- A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
- A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
- A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Home & Garden mobilalkalmazás
- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
- 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
- Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
- Fenntartható, legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 600
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|60
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|19
|Csomagolási súly (kg)
|28,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik. / ³⁾ Az eco!Mode beállítás/szint használatával a vízfogyasztás 30%-kal, az energiafogyasztás pedig 35%-kal csökken a legmagasabb (3.) fokozathoz képest.
A csomag tartalma
- Home készlet: T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q Connect
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
- Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
- Teleszkópos markolat
- Beépített hordozófogantyú
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Tartozéktárolás a készüléken
- 2 kábelakasztó: gyors levételi funkcióval
- Puha felületű kerekek
- Bluetooth kapcsolat
- applikációval történő működtetés
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
Videók
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Kerítések
- Kert és kőfalak
- A ház és a kert körüli területek
- Autók
- Lakóautók
- Kerékpárok
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.