Magasnyomású mosó K 7 Comfort Premium Connect Home

A Kärcher K 7 Comfort Premium Connect Home magasnyomású mosó 60 m²/h felületi teljesítménnyel, vízhűtéses motorral, PremiumFlex tömlővel és tömlődobbal a makacs szennyeződésekhez. Home Kit készlettel.

A Kärcher K 7 Comfort Premium Connect Home magasnyomású mosó a hosszú élettartamú, vízhűtéses motorral állandó erőt biztosít a gyakori tisztításhoz, a beépített tömlődob és a PremiumFlex tömlő pedig nagy rugalmasságot nyújt. A technikai csúcspont a G 180 Q Comfort Connect szórópisztoly, amely LCD kijelzővel és 3 nyomásszinttel (köztük eco!Mode) rendelkezik a precíz vezérlésért. A COMFORT!Hold funkció jelentősen csökkenti a tartóerőt, javítva az ergonómiát a fáradságmentes munka érdekében. Tartalmazza a Home Kit készletet T 7 felülettisztítóval és kőtisztítóval a nagy felületekhez. A Quick Connect rendszer és a 4 az 1-ben Multi Jet szórószár lehetővé teszi a gyors váltást 4 szóráskép között a fej egyszerű elforgatásával. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció biztosítja az optimális adagolást minden feladathoz. A Bluetooth kapcsolattal a Kärcher Home & Garden applikáción keresztül a nyomás kényelmesen beállítható okostelefonról, ahol praktikus tippek és alkalmazási tanácsadó is segíti a felhasználót.

Jellemzők és előnyök
Okos készülékkoncepció
  • A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését.
  • A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.
4 az 1-ben Multi Jet
  • Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
  • A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére. A szóráskép módosításához egyszerűen csak forgassa el a szórószár fejét.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
  • A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
  • Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
  • A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
  • Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
  • Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Ergonomikus szállítás
  • A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
  • A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
  • A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Home & Garden mobilalkalmazás
  • A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
  • Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
  • Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
  • Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
  • Fenntartható, legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség (l / h) max. 600
Felületi teljesítmény (m² / h) 60
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 19
Csomagolási súly (kg) 28,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik. / ³⁾ Az eco!Mode beállítás/szint használatával a vízfogyasztás 30%-kal, az energiafogyasztás pedig 35%-kal csökken a legmagasabb (3.) fokozathoz képest.

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q Connect
  • 4 az 1-ben Multi Jet
  • Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
  • Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített hordozófogantyú
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • 2 kábelakasztó: gyors levételi funkcióval
  • Puha felületű kerekek
  • Bluetooth kapcsolat
  • applikációval történő működtetés
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Kerítések
  • Kert és kőfalak
  • A ház és a kert körüli területek
  • Autók
  • Lakóautók
  • Kerékpárok
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
Tartozékok
Tisztítószerek
