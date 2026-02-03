A Kärcher K 7 Comfort Premium Connect Home magasnyomású mosó a hosszú élettartamú, vízhűtéses motorral állandó erőt biztosít a gyakori tisztításhoz, a beépített tömlődob és a PremiumFlex tömlő pedig nagy rugalmasságot nyújt. A technikai csúcspont a G 180 Q Comfort Connect szórópisztoly, amely LCD kijelzővel és 3 nyomásszinttel (köztük eco!Mode) rendelkezik a precíz vezérlésért. A COMFORT!Hold funkció jelentősen csökkenti a tartóerőt, javítva az ergonómiát a fáradságmentes munka érdekében. Tartalmazza a Home Kit készletet T 7 felülettisztítóval és kőtisztítóval a nagy felületekhez. A Quick Connect rendszer és a 4 az 1-ben Multi Jet szórószár lehetővé teszi a gyors váltást 4 szóráskép között a fej egyszerű elforgatásával. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció biztosítja az optimális adagolást minden feladathoz. A Bluetooth kapcsolattal a Kärcher Home & Garden applikáción keresztül a nyomás kényelmesen beállítható okostelefonról, ahol praktikus tippek és alkalmazási tanácsadó is segíti a felhasználót.