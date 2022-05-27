Magasnyomású mosó K 2 Power Control Car & Home
A Kärcher K 2 Power Control Car & Home magasnyomású mosó és a Home & Garden applikáció együtt garantálja a sérülésmentes, tökéletes tisztítást minden felületen, a kerékpártól a kerti bútorokig.
A Kärcher K 2 Power Control Car & Home magasnyomású mosó a Kärcher Home & Garden applikációval együtt igazán profi tisztítássá varázsolja a háztartási feladatokat. Az alkalmazás praktikus tanácsokat és tippeket kínál minden tisztítási feladathoz, így biztosítva a még alaposabb eredményt. A készülék egy nagy teljesítményű magasnyomású pisztollyal és két, Quick Connect adapterrel ellátott szórólándzsával rendelkezik. A Click Vario Power szórólándzsán közvetlenül állítható a nyomásszint, így minden tisztítási feladathoz maximális kontrollt biztosít. A magasságában állítható teleszkópos fogantyú megkönnyíti a szállítást és a tárolást, míg az egyszerű mosószeradagolást a szívócső segíti. A praktikus tartókban könnyen elhelyezhetőek a kiegészítők, a pisztoly, a kábel, továbbá a 5 méteres tömlő is. Ez a modell ideális választás azoknak, akik szeretnének mindent kézben tartani, és egyszerűen, mégis professzionálisan tisztítani otthon és autójuk körül.
Jellemzők és előnyök
Home & Garden mobilalkalmazásA Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-telEgyszerűen helyezze be és csavarja el - két különböző szórólánc áll a rendelkezésére. Optimális nyomásbeállítás: 3 nyomásszint és tisztítószerszint kiválasztásának lehetősége. Könnyű vezérlés: a szórószárakon található szimbólumok mutatják a beállításokat.
Állítható magasságú teleszkópos fogantyúA kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Beépített szívótömlő
- A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléséhez.
- Könnyen kezelhető. Szívótömlő a tisztítószerek használatához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4
|Csomagolási súly (kg)
|7,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|246 x 280 x 586
A csomag tartalma
- Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
- Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
- Magasnyomású pisztoly: G 135 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 5 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Teleszkópos markolat
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
