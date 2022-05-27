A Kärcher K 2 Power Control Car & Home magasnyomású mosó a Kärcher Home & Garden applikációval együtt igazán profi tisztítássá varázsolja a háztartási feladatokat. Az alkalmazás praktikus tanácsokat és tippeket kínál minden tisztítási feladathoz, így biztosítva a még alaposabb eredményt. A készülék egy nagy teljesítményű magasnyomású pisztollyal és két, Quick Connect adapterrel ellátott szórólándzsával rendelkezik. A Click Vario Power szórólándzsán közvetlenül állítható a nyomásszint, így minden tisztítási feladathoz maximális kontrollt biztosít. A magasságában állítható teleszkópos fogantyú megkönnyíti a szállítást és a tárolást, míg az egyszerű mosószeradagolást a szívócső segíti. A praktikus tartókban könnyen elhelyezhetőek a kiegészítők, a pisztoly, a kábel, továbbá a 5 méteres tömlő is. Ez a modell ideális választás azoknak, akik szeretnének mindent kézben tartani, és egyszerűen, mégis professzionálisan tisztítani otthon és autójuk körül.