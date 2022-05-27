Magasnyomású mosó K 2 Power Control Car & Home

A Kärcher K 2 Power Control Car & Home magasnyomású mosó és a Home & Garden applikáció együtt garantálja a sérülésmentes, tökéletes tisztítást minden felületen, a kerékpártól a kerti bútorokig.

A Kärcher K 2 Power Control Car & Home magasnyomású mosó a Kärcher Home & Garden applikációval együtt igazán profi tisztítássá varázsolja a háztartási feladatokat. Az alkalmazás praktikus tanácsokat és tippeket kínál minden tisztítási feladathoz, így biztosítva a még alaposabb eredményt. A készülék egy nagy teljesítményű magasnyomású pisztollyal és két, Quick Connect adapterrel ellátott szórólándzsával rendelkezik. A Click Vario Power szórólándzsán közvetlenül állítható a nyomásszint, így minden tisztítási feladathoz maximális kontrollt biztosít. A magasságában állítható teleszkópos fogantyú megkönnyíti a szállítást és a tárolást, míg az egyszerű mosószeradagolást a szívócső segíti. A praktikus tartókban könnyen elhelyezhetőek a kiegészítők, a pisztoly, a kábel, továbbá a 5 méteres tömlő is. Ez a modell ideális választás azoknak, akik szeretnének mindent kézben tartani, és egyszerűen, mégis professzionálisan tisztítani otthon és autójuk körül.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 2 Power Control Car & Home: Home & Garden mobilalkalmazás
Home & Garden mobilalkalmazás
A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Magasnyomású mosó K 2 Power Control Car & Home: Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-tel
Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-tel
Egyszerűen helyezze be és csavarja el - két különböző szórólánc áll a rendelkezésére. Optimális nyomásbeállítás: 3 nyomásszint és tisztítószerszint kiválasztásának lehetősége. Könnyű vezérlés: a szórószárakon található szimbólumok mutatják a beállításokat.
Magasnyomású mosó K 2 Power Control Car & Home: Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Beépített szívótömlő
  • A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléséhez.
  • Könnyen kezelhető. Szívótömlő a tisztítószerek használatához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4
Csomagolási súly (kg) 7,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 246 x 280 x 586

A csomag tartalma

  • Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
  • Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
  • Magasnyomású pisztoly: G 135 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 5 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2 Power Control Car & Home
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.