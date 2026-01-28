Magasnyomású mosó K 4 FJ BB

A Kärcher K 4 FJ BB magasnyomású mosó a mellékelt habfúvókával ideális a közepesen erős szennyeződések rendszeres tisztítására autókról, kerti utakról és egyéb, a ház körüli felületekről.

A Kärcher K 4 FJ BB magasnyomású mosó az aktív habos tisztítás és az autóápolás specialistája. Kiemelkedő előnye a tartozék habfúvóka és az 1 literes autósampon. Ez a kombináció sűrű, hatékonyan tapadó habot képez, mely maximális erővel oldja fel a szennyeződéseket a járművekről. A Vario Power szórószár és a szennymaró minden más, ház körüli feladatra is megoldást nyújt. A tartozékok praktikusan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Beépített tisztítószer-felszívócső
Beépített tisztítószer-felszívócső
Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.
Nagy kerekek
Nagy kerekek
A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar) 20 - max. 130
Átfolyási sebesség (l / h) max. 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (W) 1800
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,7
Csomagolási súly (kg) 9,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 302 x 346 x 872

A csomag tartalma

  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Beépített vízszűrő
