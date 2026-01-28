Magasnyomású mosó K 4 FJ BB
A Kärcher K 4 FJ BB magasnyomású mosó a mellékelt habfúvókával ideális a közepesen erős szennyeződések rendszeres tisztítására autókról, kerti utakról és egyéb, a ház körüli felületekről.
A Kärcher K 4 FJ BB magasnyomású mosó az aktív habos tisztítás és az autóápolás specialistája. Kiemelkedő előnye a tartozék habfúvóka és az 1 literes autósampon. Ez a kombináció sűrű, hatékonyan tapadó habot képez, mely maximális erővel oldja fel a szennyeződéseket a járművekről. A Vario Power szórószár és a szennymaró minden más, ház körüli feladatra is megoldást nyújt. A tartozékok praktikusan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.
Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolásTárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Beépített tisztítószer-felszívócsőKényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.
Nagy kerekekA biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar)
|20 - max. 130
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|1800
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,7
|Csomagolási súly (kg)
|9,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|302 x 346 x 872
A csomag tartalma
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon 3 az 1-ben RM 610
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Beépített vízszűrő