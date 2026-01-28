A Kärcher K 4 FJ BB magasnyomású mosó az aktív habos tisztítás és az autóápolás specialistája. Kiemelkedő előnye a tartozék habfúvóka és az 1 literes autósampon. Ez a kombináció sűrű, hatékonyan tapadó habot képez, mely maximális erővel oldja fel a szennyeződéseket a járművekről. A Vario Power szórószár és a szennymaró minden más, ház körüli feladatra is megoldást nyújt. A tartozékok praktikusan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.