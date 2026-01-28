Magasnyomású mosó K 4

A Kärcher K 4 magasnyomású mosó ideális választás a közepesen erős szennyeződések rendszeres eltávolításához autókról, kerti utakról, valamint a ház körüli egyéb felületekről.

A Kärcher K 4 magasnyomású mosó egy megbízható társ a rendszeres tisztítási feladatokhoz és a közepes szennyeződések eltávolításához. Kiemelkedő előnye a Vario Power szórószár, melynek egyszerű elforgatásával a víznyomás precízen az adott felülethez igazítható a célzott és kíméletes tisztításért. A szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb koszt is eltávolítja. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút, a tartozékok pedig praktikusan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 4: Beépített tisztítószer-felszívócső
Magasnyomású mosó K 4: Rendezett tárolás
Magasnyomású mosó K 4: Nagy kerekek
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar) 20 - max. 130
Átfolyási sebesség (l / h) max. 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (W) 1800
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,5
Csomagolási súly (kg) 8,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 302 x 346 x 849

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 4
