A Kärcher K 4 magasnyomású mosó egy megbízható társ a rendszeres tisztítási feladatokhoz és a közepes szennyeződések eltávolításához. Kiemelkedő előnye a Vario Power szórószár, melynek egyszerű elforgatásával a víznyomás precízen az adott felülethez igazítható a célzott és kíméletes tisztításért. A szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb koszt is eltávolítja. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút, a tartozékok pedig praktikusan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.