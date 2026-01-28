Magasnyomású mosó K 4
A Kärcher K 4 magasnyomású mosó ideális választás a közepesen erős szennyeződések rendszeres eltávolításához autókról, kerti utakról, valamint a ház körüli egyéb felületekről.
A Kärcher K 4 magasnyomású mosó egy megbízható társ a rendszeres tisztítási feladatokhoz és a közepes szennyeződések eltávolításához. Kiemelkedő előnye a Vario Power szórószár, melynek egyszerű elforgatásával a víznyomás precízen az adott felülethez igazítható a célzott és kíméletes tisztításért. A szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb koszt is eltávolítja. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút, a tartozékok pedig praktikusan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.
Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
Rendezett tárolás
Nagy kerekek
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar)
|20 - max. 130
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|1800
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,5
|Csomagolási súly (kg)
|8,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|302 x 346 x 849
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Beépített vízszűrő