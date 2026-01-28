A Kärcher K 4 Power Control Flex magasnyomású mosó az intelligens vezérlés és a rugalmasság párosa. Kiemelkedő előnye a prémium minőségű PremiumFlex magasnyomású tömlő, mely rendkívüli rugalmasságával és csavarodásmentes kialakításával teszi a munkát kényelmesebbé. A Home & Garden applikáció és a Power Control pisztoly garantálja a tökéletes nyomás beállítását minden felülethez. A Plug 'n' Clean rendszer a tisztítószerek egyszerű cseréjét biztosítja. A Quick Connect rendszernek köszönhetően a tömlő csatlakoztatása csupán egy mozdulat.