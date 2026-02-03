A Kärcher K 7 Comfort Premium Home magasnyomású mosó a tökéletes megoldás a ház körüli és az autókon lévő legmakacsabb szennyeződések hatékony eltávolítására. A készülék kiemelkedő technikai előnye a hosszú élettartamú, vízhűtéses motor, amelyet kifejezetten intenzív és gyakori használatra terveztek, így garantálva a kategóriájában egyedülálló tartósságot és megbízható teljesítményt. A beépített tömlődob a PremiumFlex tömlővel maximális rugalmasságot nyújt, míg a G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly érezhetően csökkenti a tartóerőt, ezzel lehetővé téve a fáradságmentes munkavégzést. Az innovatív 4 az 1-ben Multi Jet szórószár négy különböző szórásképet egyesít, amelyek a fej elforgatásával könnyedén állíthatók. Ez a Home változat tartalmazza a T 7 felülettisztítóból és kőtisztítóból álló Home Kit készletet is a nagyobb felületek hatékony kezeléséhez. A Quick Connect rendszer, a 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció, a teleszkópos fogantyú és a Home & Garden applikáció támogatása együttesen biztosítja a professzionális tisztítási élményt és a kényelmes tárolást.