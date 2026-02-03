Magasnyomású mosó K 3 Power Control Car & Home *EU

A Kärcher K 3 Power Control Car & Home magasnyomású mosó G 120 Q Power Control pisztollyal és mobilalkalmazás-tanácsadóval segíti a hatékony tisztítást. A csomag a sokoldalú Car & Home Kit készletet is tartalmazza.

A Kärcher K 3 Power Control Car & Home modell ideális megoldás járművek és ház körüli felületek tisztítására is. A Home & Garden alkalmazás tanácsokat és útmutatásokat nyújt a felhasználónak a hatékonyabb tisztításhoz, miközben részletes információval szolgál a készülékről és a Kärcher Szervizportál eléréséről is. A mosó előnye, hogy a szórószáron beállítható nyomásérték a Power Control pisztoly kijelzőjén is nyomon követhető, így minden felülethez ideális erősség választható. Az integrált tisztítószertartályból a mosószer gyorsan és kényelmesen adagolható. A kihúzható teleszkópos fogantyú, a stabil állvány, a tartozéktartók, valamint a Kärcher Quick Connect rendszer egyszerű használatot és kényelmes szállítást biztosítanak. Az állvány hordozófogantyúként is funkcionál, így a készülék könnyen polcra helyezhető vagy autóba emelhető. A Car & Home Kit tartalmaz egy kefét a szürke filmréteg eltávolításához, egy habfúvókát a jól tapadó habhoz, 500 ml autósampont, a T 1 felülettisztítót, valamint 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 3 Power Control Car & Home *EU: Home & Garden mobilalkalmazás
Home & Garden mobilalkalmazás
A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Magasnyomású mosó K 3 Power Control Car & Home *EU: Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Magasnyomású mosó K 3 Power Control Car & Home *EU: Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Tiszta tartályos megoldás
  • Tiszta és kényelmes: a tisztítószer-tartály kivehető a betöltéshez.
  • A praktikus tisztítószertartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.
  • A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,4
Csomagolási súly (kg) 8,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 297 x 280 x 677

A csomag tartalma

  • Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
  • Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 7 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Tartály
  • Levehető tisztítószertartály
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 3 Power Control Car & Home *EU
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Tisztítószerek
