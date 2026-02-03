A Kärcher K 3 Power Control Car & Home modell ideális megoldás járművek és ház körüli felületek tisztítására is. A Home & Garden alkalmazás tanácsokat és útmutatásokat nyújt a felhasználónak a hatékonyabb tisztításhoz, miközben részletes információval szolgál a készülékről és a Kärcher Szervizportál eléréséről is. A mosó előnye, hogy a szórószáron beállítható nyomásérték a Power Control pisztoly kijelzőjén is nyomon követhető, így minden felülethez ideális erősség választható. Az integrált tisztítószertartályból a mosószer gyorsan és kényelmesen adagolható. A kihúzható teleszkópos fogantyú, a stabil állvány, a tartozéktartók, valamint a Kärcher Quick Connect rendszer egyszerű használatot és kényelmes szállítást biztosítanak. Az állvány hordozófogantyúként is funkcionál, így a készülék könnyen polcra helyezhető vagy autóba emelhető. A Car & Home Kit tartalmaz egy kefét a szürke filmréteg eltávolításához, egy habfúvókát a jól tapadó habhoz, 500 ml autósampont, a T 1 felülettisztítót, valamint 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert.