Magasnyomású mosó K 3 Power Control Car & Home *EU
A Kärcher K 3 Power Control Car & Home magasnyomású mosó G 120 Q Power Control pisztollyal és mobilalkalmazás-tanácsadóval segíti a hatékony tisztítást. A csomag a sokoldalú Car & Home Kit készletet is tartalmazza.
A Kärcher K 3 Power Control Car & Home modell ideális megoldás járművek és ház körüli felületek tisztítására is. A Home & Garden alkalmazás tanácsokat és útmutatásokat nyújt a felhasználónak a hatékonyabb tisztításhoz, miközben részletes információval szolgál a készülékről és a Kärcher Szervizportál eléréséről is. A mosó előnye, hogy a szórószáron beállítható nyomásérték a Power Control pisztoly kijelzőjén is nyomon követhető, így minden felülethez ideális erősség választható. Az integrált tisztítószertartályból a mosószer gyorsan és kényelmesen adagolható. A kihúzható teleszkópos fogantyú, a stabil állvány, a tartozéktartók, valamint a Kärcher Quick Connect rendszer egyszerű használatot és kényelmes szállítást biztosítanak. Az állvány hordozófogantyúként is funkcionál, így a készülék könnyen polcra helyezhető vagy autóba emelhető. A Car & Home Kit tartalmaz egy kefét a szürke filmréteg eltávolításához, egy habfúvókát a jól tapadó habhoz, 500 ml autósampont, a T 1 felülettisztítót, valamint 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert.
Jellemzők és előnyök
Home & Garden mobilalkalmazásA Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkalOptimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Állítható magasságú teleszkópos fogantyúA kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Tiszta tartályos megoldás
- Tiszta és kényelmes: a tisztítószer-tartály kivehető a betöltéshez.
- A praktikus tisztítószertartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,4
|Csomagolási súly (kg)
|8,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|297 x 280 x 677
A csomag tartalma
- Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
- Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 7 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Tartály
- Levehető tisztítószertartály
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.