Magasnyomású mosó K 5 Basic
A Kärcher K 5 Basic magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával alkalmas alkalmi használatra és közepesen erős szennyeződések eltávolítására nagy autókról, kőfalakról vagy kerékpárokról.
A Kärcher K 5 Basic magasnyomású mosó egy erőteljes és megbízható társ a közepes szennyeződések rendszeres eltávolításához. Kiemelkedő előnye a nagy teljesítményű, vízhűtéses motor, amely hosszabb élettartamot és kimagasló hatékonyságot garantál. A Vario Power szórószár egyszerű elforgatásával a víznyomás precízen az adott felülethez igazítható a célzott és kíméletes tisztításért. A szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb szennyeződésekkel is elbánik, a beépített vízszűrő pedig védi a szivattyút a hosszú élettartamért.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő teljesítményA vízhűtéses motor a technika legújabb állása szerinti és különösen hosszú élettartammal és nagy teljesítménnyel bír.
FogantyúA kényelmes húzási magasságért.
Nagy kerekekA biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|11,5
|Csomagolási súly (kg)
|15
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|341 x 325 x 867
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: Standard Quick Connect
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
- Kinti lépcsők
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Kert és kőfalak