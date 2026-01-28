Magasnyomású mosó K 5 Basic

A Kärcher K 5 Basic magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával alkalmas alkalmi használatra és közepesen erős szennyeződések eltávolítására nagy autókról, kőfalakról vagy kerékpárokról.

A Kärcher K 5 Basic magasnyomású mosó egy erőteljes és megbízható társ a közepes szennyeződések rendszeres eltávolításához. Kiemelkedő előnye a nagy teljesítményű, vízhűtéses motor, amely hosszabb élettartamot és kimagasló hatékonyságot garantál. A Vario Power szórószár egyszerű elforgatásával a víznyomás precízen az adott felülethez igazítható a célzott és kíméletes tisztításért. A szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb szennyeződésekkel is elbánik, a beépített vízszűrő pedig védi a szivattyút a hosszú élettartamért.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 5 Basic: Kiemelkedő teljesítmény
Kiemelkedő teljesítmény
A vízhűtéses motor a technika legújabb állása szerinti és különösen hosszú élettartammal és nagy teljesítménnyel bír.
Magasnyomású mosó K 5 Basic: Fogantyú
Fogantyú
A kényelmes húzási magasságért.
Magasnyomású mosó K 5 Basic: Nagy kerekek
Nagy kerekek
A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 11,5
Csomagolási súly (kg) 15
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 341 x 325 x 867

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: Standard Quick Connect
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
  • Kinti lépcsők
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Kert és kőfalak
Tartozékok
Tisztítószerek