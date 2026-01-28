A Kärcher K 5 Basic magasnyomású mosó egy erőteljes és megbízható társ a közepes szennyeződések rendszeres eltávolításához. Kiemelkedő előnye a nagy teljesítményű, vízhűtéses motor, amely hosszabb élettartamot és kimagasló hatékonyságot garantál. A Vario Power szórószár egyszerű elforgatásával a víznyomás precízen az adott felülethez igazítható a célzott és kíméletes tisztításért. A szennymaró forgó pontsugara a legmakacsabb szennyeződésekkel is elbánik, a beépített vízszűrő pedig védi a szivattyút a hosszú élettartamért.