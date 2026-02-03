A Kärcher K 3 FJ Home BB magasnyomású mosóval a szennyeződések könnyedén eltűnnek a ház körül. Előnye a 6 méteres tömlő, amely kényelmes használatot biztosít, valamint a Home Kit, amely fröccsenésmentes tisztítást tesz lehetővé nagyobb felületeken a T 1 felülettisztítóval és 500 ml Patio & Deck tisztítószerrel. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarással állítható, így minden felülethez ideális nyomást biztosít. A forgó pontsugaras Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja, a vízszűrő védi a szivattyút a hosszú élettartam érdekében. Kiegészítésként habfúvóka és 500 ml autósampon segíti a makacs szennyeződések eltávolítását. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.