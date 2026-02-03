Magasnyomású mosó K 3 FJ Home BB

A Kärcher K 3 FJ Home BB magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely a Home Kit készlettel és habfúvókával ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kerti felületekről, teraszokról és bútorokról.

A Kärcher K 3 FJ Home BB magasnyomású mosóval a szennyeződések könnyedén eltűnnek a ház körül. Előnye a 6 méteres tömlő, amely kényelmes használatot biztosít, valamint a Home Kit, amely fröccsenésmentes tisztítást tesz lehetővé nagyobb felületeken a T 1 felülettisztítóval és 500 ml Patio & Deck tisztítószerrel. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarással állítható, így minden felülethez ideális nyomást biztosít. A forgó pontsugaras Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja, a vízszűrő védi a szivattyút a hosszú élettartam érdekében. Kiegészítésként habfúvóka és 500 ml autósampon segíti a makacs szennyeződések eltávolítását. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.

Jellemzők és előnyök
Quick Connect rendszer
Quick Connect rendszer
A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekek
Nagy kerekek
A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 8,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 805

A csomag tartalma

  • Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
  • Szórószár-hosszabító
  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
