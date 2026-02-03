Magasnyomású mosó K 3 FJ Home BB
A Kärcher K 3 FJ Home BB magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely a Home Kit készlettel és habfúvókával ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kerti felületekről, teraszokról és bútorokról.
A Kärcher K 3 FJ Home BB magasnyomású mosóval a szennyeződések könnyedén eltűnnek a ház körül. Előnye a 6 méteres tömlő, amely kényelmes használatot biztosít, valamint a Home Kit, amely fröccsenésmentes tisztítást tesz lehetővé nagyobb felületeken a T 1 felülettisztítóval és 500 ml Patio & Deck tisztítószerrel. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarással állítható, így minden felülethez ideális nyomást biztosít. A forgó pontsugaras Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja, a vízszűrő védi a szivattyút a hosszú élettartam érdekében. Kiegészítésként habfúvóka és 500 ml autósampon segíti a makacs szennyeződések eltávolítását. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.
Jellemzők és előnyök
Quick Connect rendszerA magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Rendezett tárolásTárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekekA biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|8,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 805
A csomag tartalma
- Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
- Szórószár-hosszabító
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
