Magasnyomású mosó K Mini

A Kärcher K Mini Kärcher a legkisebb magasnyomású mosója pillanatok alatt eltávolítja a szennyeződést, miközben könnyű súlyának és praktikus méretének köszönhetően egyszerűen szállítható és tárolható.

A Kärcher K Mini magasnyomású mosó a Kärcher legkisebb és legkompaktabb készüléke. Kompakt méretének és pehelykönnyű súlyának köszönhetően szállítása és tárolása rendkívül egyszerű. Ideális erkélyek, kerti bútorok, kerékpárok és kisebb autók gyors és hatékony tisztítására. Kezelése magától értetődő, a szórópisztoly és a Vario Power szórószár pár mozdulattal összeszerelhető. Kiemelkedő előnye a rendkívül vékony, 5 méteres PremiumFlex tömlő, amely megakadályozza a bosszantó csomók kialakulását és maximális rugalmasságot biztosít munka közben. A levehető tartozéktartó biztosítja az alkatrészek rendezett tárolását, a munka végeztével pedig a tápkábel egyszerűen a gép állványa köré tekerhető és egy csipesszel rögzíthető. Kis mérete miatt a K Mini könnyedén tárolható akár a lakásban is, anélkül, hogy sok helyet foglalna.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K Mini: Kompakt és könnyű eszköz
Kompakt és könnyű eszköz
Könnyen tárolható beltéren és kültéren egyaránt. Könnyen szállítható a rugalmasan változtatható tisztítás érdekében.
Magasnyomású mosó K Mini: Levehető tartozéktároló
Levehető tartozéktároló
A tartozékok kényelmes és helytakarékos tárolása.
Magasnyomású mosó K Mini: Extra vékony PremiumFlex magasnyomású tömlő
Extra vékony PremiumFlex magasnyomású tömlő
Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének. Maximális rugalmasság a tisztítás során.
Praktikus kábelfeltekerés
  • Tekerje fel és tekerje le a tápkábelt gyorsan és egyszerűen.
  • A tápkábel stabilan a helyén marad a készülék állványa körül.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő készülékhez és pisztolyhoz történő könnyed és időtakarékos csatlakozatásához és leválasztásához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (W) 1400
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,9
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 278 x 233 x 296

A csomag tartalma

  • Szórószár-hosszabító
  • Magasnyomású pisztoly: G 110 Q Short
  • Vario Power Jet szórószár
  • Magasnyomású tömlő: 5 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Beépített vízszűrő
  • Kábel tároló
Magasnyomású mosó K Mini

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.