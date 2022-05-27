Magasnyomású mosó K Mini
A Kärcher K Mini Kärcher a legkisebb magasnyomású mosója pillanatok alatt eltávolítja a szennyeződést, miközben könnyű súlyának és praktikus méretének köszönhetően egyszerűen szállítható és tárolható.
A Kärcher K Mini magasnyomású mosó a Kärcher legkisebb és legkompaktabb készüléke. Kompakt méretének és pehelykönnyű súlyának köszönhetően szállítása és tárolása rendkívül egyszerű. Ideális erkélyek, kerti bútorok, kerékpárok és kisebb autók gyors és hatékony tisztítására. Kezelése magától értetődő, a szórópisztoly és a Vario Power szórószár pár mozdulattal összeszerelhető. Kiemelkedő előnye a rendkívül vékony, 5 méteres PremiumFlex tömlő, amely megakadályozza a bosszantó csomók kialakulását és maximális rugalmasságot biztosít munka közben. A levehető tartozéktartó biztosítja az alkatrészek rendezett tárolását, a munka végeztével pedig a tápkábel egyszerűen a gép állványa köré tekerhető és egy csipesszel rögzíthető. Kis mérete miatt a K Mini könnyedén tárolható akár a lakásban is, anélkül, hogy sok helyet foglalna.
Jellemzők és előnyök
Kompakt és könnyű eszközKönnyen tárolható beltéren és kültéren egyaránt. Könnyen szállítható a rugalmasan változtatható tisztítás érdekében.
Levehető tartozéktárolóA tartozékok kényelmes és helytakarékos tárolása.
Extra vékony PremiumFlex magasnyomású tömlőKönnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének. Maximális rugalmasság a tisztítás során.
Praktikus kábelfeltekerés
- Tekerje fel és tekerje le a tápkábelt gyorsan és egyszerűen.
- A tápkábel stabilan a helyén marad a készülék állványa körül.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő készülékhez és pisztolyhoz történő könnyed és időtakarékos csatlakozatásához és leválasztásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|1400
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,9
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|278 x 233 x 296
A csomag tartalma
- Szórószár-hosszabító
- Magasnyomású pisztoly: G 110 Q Short
- Vario Power Jet szórószár
- Magasnyomású tömlő: 5 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Beépített vízszűrő
- Kábel tároló
