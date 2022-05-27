A Kärcher K Mini magasnyomású mosó a Kärcher legkisebb és legkompaktabb készüléke. Kompakt méretének és pehelykönnyű súlyának köszönhetően szállítása és tárolása rendkívül egyszerű. Ideális erkélyek, kerti bútorok, kerékpárok és kisebb autók gyors és hatékony tisztítására. Kezelése magától értetődő, a szórópisztoly és a Vario Power szórószár pár mozdulattal összeszerelhető. Kiemelkedő előnye a rendkívül vékony, 5 méteres PremiumFlex tömlő, amely megakadályozza a bosszantó csomók kialakulását és maximális rugalmasságot biztosít munka közben. A levehető tartozéktartó biztosítja az alkatrészek rendezett tárolását, a munka végeztével pedig a tápkábel egyszerűen a gép állványa köré tekerhető és egy csipesszel rögzíthető. Kis mérete miatt a K Mini könnyedén tárolható akár a lakásban is, anélkül, hogy sok helyet foglalna.