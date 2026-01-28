Magasnyomású mosó K 3 Car

A Kärcher K 3 Car magasnyomású mosó a mellékelt autómosó készletnek köszönhetően megbízható és sokoldalú megoldás autók, kerti bútorok, valamint kisebb kerti felületek és teraszok tisztítására.

A Kärcher K 3 Car magasnyomású mosóval a szennyeződéseknek esélyük sincs. A 6 méteres magasnyomású tömlőnek köszönhetően a készülék ideális az otthon körüli alkalomszerű használatra, ragyogóvá varázsolva a kisebb kerti felületeket, teraszokat, kerti bútorokat és természetesen az autókat. A gép egyik legfontosabb tartozéka a Vario Power szórószár (VPS), amellyel a víznyomás egyszerűen, a szár eltekerésével állítható, így mindig tökéletesen igazodik a tisztítandó felülethez. Az autótisztító "Car Kit" egy mosókefét tartalmaz a szürke fátyolréteg eltávolításához, egy habfúvókát a maximális tisztítóerőt biztosító, jól tapadó hab felviteléhez, valamint 500 ml autósampont. A legmakacsabb szennyeződésekkel a forgó pontsugárral működő szennymaró bánik el, a beépített vízszűrő pedig a szivattyú megbízható védelméről és a hosszú élettartamról gondoskodik. A könnyen futó kerekeknek köszönhetően a K 3 Car magasnyomású mosó egyszerűen és kényelmesen szállítható a munkavégzés helyszínére.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 3 Car: Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Magasnyomású mosó K 3 Car: Nagy kerekek
Nagy kerekek
Magasnyomású mosó K 3 Car: Quick Connect rendszer
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 805

A csomag tartalma

  • Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Habosító fúvóka
  • Beépített vízszűrő
Videók

Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Teraszok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek