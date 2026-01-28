A Kärcher K 3 Car magasnyomású mosóval a szennyeződéseknek esélyük sincs. A 6 méteres magasnyomású tömlőnek köszönhetően a készülék ideális az otthon körüli alkalomszerű használatra, ragyogóvá varázsolva a kisebb kerti felületeket, teraszokat, kerti bútorokat és természetesen az autókat. A gép egyik legfontosabb tartozéka a Vario Power szórószár (VPS), amellyel a víznyomás egyszerűen, a szár eltekerésével állítható, így mindig tökéletesen igazodik a tisztítandó felülethez. Az autótisztító "Car Kit" egy mosókefét tartalmaz a szürke fátyolréteg eltávolításához, egy habfúvókát a maximális tisztítóerőt biztosító, jól tapadó hab felviteléhez, valamint 500 ml autósampont. A legmakacsabb szennyeződésekkel a forgó pontsugárral működő szennymaró bánik el, a beépített vízszűrő pedig a szivattyú megbízható védelméről és a hosszú élettartamról gondoskodik. A könnyen futó kerekeknek köszönhetően a K 3 Car magasnyomású mosó egyszerűen és kényelmesen szállítható a munkavégzés helyszínére.