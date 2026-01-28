Magasnyomású mosó K 3 Car
A Kärcher K 3 Car magasnyomású mosó a mellékelt autómosó készletnek köszönhetően megbízható és sokoldalú megoldás autók, kerti bútorok, valamint kisebb kerti felületek és teraszok tisztítására.
A Kärcher K 3 Car magasnyomású mosóval a szennyeződéseknek esélyük sincs. A 6 méteres magasnyomású tömlőnek köszönhetően a készülék ideális az otthon körüli alkalomszerű használatra, ragyogóvá varázsolva a kisebb kerti felületeket, teraszokat, kerti bútorokat és természetesen az autókat. A gép egyik legfontosabb tartozéka a Vario Power szórószár (VPS), amellyel a víznyomás egyszerűen, a szár eltekerésével állítható, így mindig tökéletesen igazodik a tisztítandó felülethez. Az autótisztító "Car Kit" egy mosókefét tartalmaz a szürke fátyolréteg eltávolításához, egy habfúvókát a maximális tisztítóerőt biztosító, jól tapadó hab felviteléhez, valamint 500 ml autósampont. A legmakacsabb szennyeződésekkel a forgó pontsugárral működő szennymaró bánik el, a beépített vízszűrő pedig a szivattyú megbízható védelméről és a hosszú élettartamról gondoskodik. A könnyen futó kerekeknek köszönhetően a K 3 Car magasnyomású mosó egyszerűen és kényelmesen szállítható a munkavégzés helyszínére.
Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolás
Nagy kerekek
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 805
A csomag tartalma
- Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Habosító fúvóka
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Teraszok
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok