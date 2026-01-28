Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Home

A Kärcher K 4 Power Control Flex Home magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel, a G 160 Q Power Control pisztollyal és a mellékelt Home Kit készlettel ideális a közepesen erős szennyeződések tisztítására teraszokról, kerti bútorokról és autókról.

A Kärcher K 4 Power Control Flex Home magasnyomású mosó a tökéletes csomag az intelligens és rugalmas otthoni tisztításhoz. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség. A prémium PremiumFlex tömlő a maximális mozgásszabadságot, míg a Home Kit a nagy felületek fröccsenésmentes tisztítását biztosítja. Az applikációs tanácsadó és a Power Control pisztoly minden feladathoz optimális beállításokat javasol a tökéletes eredményért. A teleszkópos fogantyú és a parkolóállás a kényelmes használatot és tárolást segítik.

Jellemzők és előnyök
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
PremiumFlex nagynyomású tömlő
PremiumFlex nagynyomású tömlő
Home & Garden mobilalkalmazás
Home & Garden mobilalkalmazás
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
Kiemelkedő teljesítmény
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Átfolyási sebesség (l / h) max. 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,8
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 11,9
Csomagolási súly (kg) 17,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 405 x 306 x 584

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Beépített tárolóháló
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek