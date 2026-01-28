A Kärcher K 4 Power Control Flex Home magasnyomású mosó a tökéletes csomag az intelligens és rugalmas otthoni tisztításhoz. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség. A prémium PremiumFlex tömlő a maximális mozgásszabadságot, míg a Home Kit a nagy felületek fröccsenésmentes tisztítását biztosítja. Az applikációs tanácsadó és a Power Control pisztoly minden feladathoz optimális beállításokat javasol a tökéletes eredményért. A teleszkópos fogantyú és a parkolóállás a kényelmes használatot és tárolást segítik.