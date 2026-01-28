Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Home
A Kärcher K 4 Power Control Flex Home magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel, a G 160 Q Power Control pisztollyal és a mellékelt Home Kit készlettel ideális a közepesen erős szennyeződések tisztítására teraszokról, kerti bútorokról és autókról.
A Kärcher K 4 Power Control Flex Home magasnyomású mosó a tökéletes csomag az intelligens és rugalmas otthoni tisztításhoz. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség. A prémium PremiumFlex tömlő a maximális mozgásszabadságot, míg a Home Kit a nagy felületek fröccsenésmentes tisztítását biztosítja. Az applikációs tanácsadó és a Power Control pisztoly minden feladathoz optimális beállításokat javasol a tökéletes eredményért. A teleszkópos fogantyú és a parkolóállás a kényelmes használatot és tárolást segítik.
Jellemzők és előnyök
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
PremiumFlex nagynyomású tömlő
Home & Garden mobilalkalmazás
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
Kiemelkedő teljesítmény
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,8
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|11,9
|Csomagolási súly (kg)
|17,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|405 x 306 x 584
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Beépített tárolóháló
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához