A Kärcher K 2 Premium FJ BB ideális megoldás az alkalmi tisztítási feladatokra, legyen szó autókról, lépcsőkről vagy kerti bútorokról. A gépet a könnyen futó kerekei teszik különösen mobilissá, így egyszerűen szállítható a munkaterületre. A felszereltség különlegessége a habosító fúvóka (FJ), amely a maximális koszoldó erő érdekében jól tapadó habot képez, így ideális például autómosáshoz. A szennymaró a makacs szennyeződések ellen nyújt hatékony megoldást. A 4 méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszernek köszönhetően gyorsan csatlakoztatható, a tartozékok pedig a gépen tárolhatók.