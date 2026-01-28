Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ BB

A Kärcher K 2 Premium FJ BB magasnyomású mosóval a felületek újra ragyogni fognak. Előnye a habfúvóka, mely sűrű habbal oldja fel a makacs koszt is.

A Kärcher K 2 Premium FJ BB ideális megoldás az alkalmi tisztítási feladatokra, legyen szó autókról, lépcsőkről vagy kerti bútorokról. A gépet a könnyen futó kerekei teszik különösen mobilissá, így egyszerűen szállítható a munkaterületre. A felszereltség különlegessége a habosító fúvóka (FJ), amely a maximális koszoldó erő érdekében jól tapadó habot képez, így ideális például autómosáshoz. A szennymaró a makacs szennyeződések ellen nyújt hatékony megoldást. A 4 méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszernek köszönhetően gyorsan csatlakoztatható, a tartozékok pedig a gépen tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ BB: Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ BB: Nagy kerekek
Nagy kerekek
Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ BB: Quick Connect rendszer
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 790

A csomag tartalma

  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 4 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ BB
Tartozékok
Tisztítószerek