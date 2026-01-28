Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ BB
A Kärcher K 2 Premium FJ BB magasnyomású mosóval a felületek újra ragyogni fognak. Előnye a habfúvóka, mely sűrű habbal oldja fel a makacs koszt is.
A Kärcher K 2 Premium FJ BB ideális megoldás az alkalmi tisztítási feladatokra, legyen szó autókról, lépcsőkről vagy kerti bútorokról. A gépet a könnyen futó kerekei teszik különösen mobilissá, így egyszerűen szállítható a munkaterületre. A felszereltség különlegessége a habosító fúvóka (FJ), amely a maximális koszoldó erő érdekében jól tapadó habot képez, így ideális például autómosáshoz. A szennymaró a makacs szennyeződések ellen nyújt hatékony megoldást. A 4 méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszernek köszönhetően gyorsan csatlakoztatható, a tartozékok pedig a gépen tárolhatók.
Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolás
Nagy kerekek
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Nyomás (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 790
A csomag tartalma
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 4 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő