Magasnyomású mosó K 5 WCM Premium
A Kärcher K 5 WCM Premium magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával és beépített tömlődobbal biztosít csúcsteljesítményt, és tökéletes a szennyeződések eltávolítására kerti utakról, teraszokról és járművekről.
A Kärcher K 5 WCM Premium magasnyomású mosó a nagy teljesítményt, a hosszú élettartamot és a prémium kényelmet egyesíti. Kiemelkedő előnye a beépített tömlődob, amely a magasnyomású tömlő kezelését és tárolását rendkívül egyszerűvé és rendezetté teszi. A mosó szívét egy erős, vízhűtéses motor adja, amely garantálja a hatékony munkavégzést és a tartósságot. A Vario Power szórószár és a szennymaró minden tisztítási feladatra megoldást kínál.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő teljesítményA vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Tömlőtekercs a praktikus kezeléshezRendezett és helytakarékos tárolás: a praktikus tömlődob segítségével a magasnyomású tömlő optimálisan védett és könnyen hozzáférhető. Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Beépített tisztítószer-felszívócsőKényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13
|Csomagolási súly (kg)
|17,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|369 x 389 x 901
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
Videók
Alkalmazási területek
- Kert és kőfalak
- Kinti lépcsők
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok