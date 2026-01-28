Magasnyomású mosó K 5 WCM Premium

A Kärcher K 5 WCM Premium magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával és beépített tömlődobbal biztosít csúcsteljesítményt, és tökéletes a szennyeződések eltávolítására kerti utakról, teraszokról és járművekről.

A Kärcher K 5 WCM Premium magasnyomású mosó a nagy teljesítményt, a hosszú élettartamot és a prémium kényelmet egyesíti. Kiemelkedő előnye a beépített tömlődob, amely a magasnyomású tömlő kezelését és tárolását rendkívül egyszerűvé és rendezetté teszi. A mosó szívét egy erős, vízhűtéses motor adja, amely garantálja a hatékony munkavégzést és a tartósságot. A Vario Power szórószár és a szennymaró minden tisztítási feladatra megoldást kínál.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 5 WCM Premium: Kiemelkedő teljesítmény
Kiemelkedő teljesítmény
A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Magasnyomású mosó K 5 WCM Premium: Tömlőtekercs a praktikus kezeléshez
Tömlőtekercs a praktikus kezeléshez
Rendezett és helytakarékos tárolás: a praktikus tömlődob segítségével a magasnyomású tömlő optimálisan védett és könnyen hozzáférhető. Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Magasnyomású mosó K 5 WCM Premium: Beépített tisztítószer-felszívócső
Beépített tisztítószer-felszívócső
Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 13
Csomagolási súly (kg) 17,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 369 x 389 x 901

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Videók

Alkalmazási területek
  • Kert és kőfalak
  • Kinti lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek