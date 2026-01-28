A Kärcher K 5 WCM Premium magasnyomású mosó a nagy teljesítményt, a hosszú élettartamot és a prémium kényelmet egyesíti. Kiemelkedő előnye a beépített tömlődob, amely a magasnyomású tömlő kezelését és tárolását rendkívül egyszerűvé és rendezetté teszi. A mosó szívét egy erős, vízhűtéses motor adja, amely garantálja a hatékony munkavégzést és a tartósságot. A Vario Power szórószár és a szennymaró minden tisztítási feladatra megoldást kínál.