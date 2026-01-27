A Kärcher K Silent eco!Booster pillanatok alatt eltávolítja a közepes szennyeződéseket, legyen szó sáros padlóról, piszkos autóról vagy kerti bútorról. A gép legfőbb különlegessége az innovatív csendes technológia, amely az érzékelt zajszintet 50 százalékkal csökkenti a kategória többi magasnyomású mosójához képest, így anélkül takaríthat, hogy zavarná a környezetét. A csomagban található három szórószár minden feladatra megoldást kínál. A Vario Power szórószárral a nyomás precízen a felülethez igazítható. Az eco!Booster ideális az érzékeny felületekhez, és 50 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményének köszönhetően vizet, energiát és időt takarít meg. A szennymaró a makacs szennyeződésekkel is megbirkózik. A csomag tartalmaz továbbá egy pisztolyt, egy 6 méteres PremiumFlex magasnyomású tömlőt és egy habosító fúvókát is.