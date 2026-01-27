Magasnyomású mosó K Silent eco!Booster
A Kärcher K Silent eco!Booster egy extra halk, kompakt és erőteljes magasnyomású mosó. Gazdag felszereltsége amely magában foglalja a rugalmas magasnyomású tömlőt, a habosító fúvókát, a Vario Power szórószárat, a szennymarót és az innovatív eco!Booster fejet is
A Kärcher K Silent eco!Booster pillanatok alatt eltávolítja a közepes szennyeződéseket, legyen szó sáros padlóról, piszkos autóról vagy kerti bútorról. A gép legfőbb különlegessége az innovatív csendes technológia, amely az érzékelt zajszintet 50 százalékkal csökkenti a kategória többi magasnyomású mosójához képest, így anélkül takaríthat, hogy zavarná a környezetét. A csomagban található három szórószár minden feladatra megoldást kínál. A Vario Power szórószárral a nyomás precízen a felülethez igazítható. Az eco!Booster ideális az érzékeny felületekhez, és 50 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményének köszönhetően vizet, energiát és időt takarít meg. A szennymaró a makacs szennyeződésekkel is megbirkózik. A csomag tartalmaz továbbá egy pisztolyt, egy 6 méteres PremiumFlex magasnyomású tömlőt és egy habosító fúvókát is.
Jellemzők és előnyök
Innovatív csendes technológiaÖtven százalékkal csökkenti az észlelt zajszintet az azonos osztályba tartozó többi magasnyomású mosóhoz képest. Kellemesebb hangzás az azonos osztályba tartozó többi magasnyomású mosóhoz képest.
PremiumFlex nagynyomású tömlőKönnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Kompakt és könnyű eszközKönnyen tárolható beltéren és kültéren egyaránt. Könnyen szállítható a rugalmasan változtatható tisztítás érdekében.
Kényelmes tartozéktároló
- A tömlő, a szórószárak és a pisztoly helytakarékosan elhelyezhető.
Praktikus kábelfeltekerés
- Tekerje fel és tekerje le a tápkábelt gyorsan és egyszerűen.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő készülékhez és pisztolyhoz történő könnyed és időtakarékos csatlakozatásához és leválasztásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás ( /bar)
|20 / max. 130
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,8
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,1
|Csomagolási súly (kg)
|8,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|313 x 262 x 419
A csomag tartalma
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- eco!Booster
- Magasnyomású tömlő: 6 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Beépített vízszűrő
- Kábel tároló
Videók
Alkalmazási területek
- Erkély
- Szúnyogháló
- Kisebb autók tisztításához
- Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.