A Kärcher K 3 Horizontal kicsi és helytakarékos magasnyomású mosóval a kosz a múlté. Négy méter hosszú magasnyomású tömlőjének köszönhetően a mosó tökéletes az alkalmi otthoni használatra, és ragyogó fényt kölcsönöz a kisebb kerti felületeknek, teraszoknak, kerti bútoroknak és járműveknek is. Különlegessége a sokoldalúság és a kényelem: a Vario Power (VPS) szórószárral a víznyomás egy egyszerű csavaró mozdulattal a felülethez igazítható. A szennymaró a forgó pontsugárral még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja, miközben a szivattyút vízszűrő védi a hosszú élettartam érdekében. Kis súlyának és praktikus hordozófogantyújának köszönhetően könnyen szállítható. A Quick Connect rendszerrel a tömlő csatlakoztatása rendkívül egyszerű, és minden tartozék tárolható magán a készüléken.