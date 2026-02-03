Magasnyomású mosó K 3 Horizontal Plus

A Kärcher K 3 Horizontal magasnyomású mosó egy megbízható segítség a ház körül. Különlegessége a kompakt, helytakarékos kialakítás, amely ideálissá teszi kisebb kerti felületek, teraszok, kerti bútorok és autók tisztítására.

A Kärcher K 3 Horizontal kicsi és helytakarékos magasnyomású mosóval a kosz a múlté. Négy méter hosszú magasnyomású tömlőjének köszönhetően a mosó tökéletes az alkalmi otthoni használatra, és ragyogó fényt kölcsönöz a kisebb kerti felületeknek, teraszoknak, kerti bútoroknak és járműveknek is. Különlegessége a sokoldalúság és a kényelem: a Vario Power (VPS) szórószárral a víznyomás egy egyszerű csavaró mozdulattal a felülethez igazítható. A szennymaró a forgó pontsugárral még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja, miközben a szivattyút vízszűrő védi a hosszú élettartam érdekében. Kis súlyának és praktikus hordozófogantyújának köszönhetően könnyen szállítható. A Quick Connect rendszerrel a tömlő csatlakoztatása rendkívül egyszerű, és minden tartozék tárolható magán a készüléken.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 3 Horizontal Plus: Ultra-kompakt helytakarékos készülék
Az egyszerű, helytakarékos tárolásért kis helyeken is. Egy kézzel is hordozható
Magasnyomású mosó K 3 Horizontal Plus: Beépített tisztítószer-felszívócső
Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Magasnyomású mosó K 3 Horizontal Plus: Rendezett tárolás
Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar) 20 - max. 120
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (W) 1600
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,6
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 197 x 264

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 5 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
  • Kábel tároló
Magasnyomású mosó K 3 Horizontal Plus
