Magasnyomású mosó K 3 Horizontal Plus
A Kärcher K 3 Horizontal magasnyomású mosó egy megbízható segítség a ház körül. Különlegessége a kompakt, helytakarékos kialakítás, amely ideálissá teszi kisebb kerti felületek, teraszok, kerti bútorok és autók tisztítására.
A Kärcher K 3 Horizontal kicsi és helytakarékos magasnyomású mosóval a kosz a múlté. Négy méter hosszú magasnyomású tömlőjének köszönhetően a mosó tökéletes az alkalmi otthoni használatra, és ragyogó fényt kölcsönöz a kisebb kerti felületeknek, teraszoknak, kerti bútoroknak és járműveknek is. Különlegessége a sokoldalúság és a kényelem: a Vario Power (VPS) szórószárral a víznyomás egy egyszerű csavaró mozdulattal a felülethez igazítható. A szennymaró a forgó pontsugárral még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja, miközben a szivattyút vízszűrő védi a hosszú élettartam érdekében. Kis súlyának és praktikus hordozófogantyújának köszönhetően könnyen szállítható. A Quick Connect rendszerrel a tömlő csatlakoztatása rendkívül egyszerű, és minden tartozék tárolható magán a készüléken.
Jellemzők és előnyök
Ultra-kompakt helytakarékos készülékAz egyszerű, helytakarékos tárolásért kis helyeken is. Egy kézzel is hordozható
Beépített tisztítószer-felszívócsőKényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolásTárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar)
|20 - max. 120
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|1600
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 197 x 264
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 5 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
- Kábel tároló
