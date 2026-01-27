Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery Set

A Kärcher K 2 Battery Set akkumulátoros magasnyomású mosóval a takarítás bárhol, bármikor lehetséges. A maganyomású mosóhoz tartozó szett tartalmazza a 36 V-os akkumulátort és a töltőt is, így azonnal bevethető.

A Kärcher K 2 Battery Set egy azonnal használható, akkumulátoros magasnyomású mosó készlet.Kiemelkedő előnye az innovatív Real Time Technology. Az akkumulátor LCD kijelzőjén mindig pontosan látható a hátralévő üzemidő percben, töltés közben a töltöttségi szint, tároláskor pedig a kapacitás százalékban. A mosó három üzemmódot kínál a tökéletes eredményért. A nyomásszintek a szórószár cseréjével egyszerűen válthatók a normál, a Boost (extra erő) és a vegyszeres tisztítás között. A még nagyobb rugalmasság érdekében a készülék egy szívótömlővel alternatív vízforrásokból, például esővízgyűjtőből is képes vizet felszívni. A csomag tartalmazza a hosszú élettartamú, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort és a töltőt is. Ezek az akkumulátorok kompatibilisek a 36 V-os Kärcher Battery Power platform összes többi készülékével, így egyetlen akkumulátorral számos más kerti és tisztítóeszköz is működtethető.

Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery Set: 36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery Set: Magasnyomású pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
Magasnyomású pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery Set: Vízfelszívás
Vízfelszívás
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Nyomás (bar) max. 110
Nyomástartomány Magasnyomás
Átfolyási sebesség (l / h) 340
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) 14 (5,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h) 9
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,5
Csomagolási súly (kg) 8,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 303 x 629

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 36 V / 5,0 Ah Battery Power akkumulátor (1 db)
  • Akkumulátortöltő: 36 V Battery Power standard töltő (1 pc.)
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q, pisztoly
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 4 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Teraszok
  • Kisebb autók tisztításához
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
  • Hajók
  • Hulladéktartályok
  • Kerti játékok
