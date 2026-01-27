A Kärcher K 2 Battery Set egy azonnal használható, akkumulátoros magasnyomású mosó készlet.Kiemelkedő előnye az innovatív Real Time Technology. Az akkumulátor LCD kijelzőjén mindig pontosan látható a hátralévő üzemidő percben, töltés közben a töltöttségi szint, tároláskor pedig a kapacitás százalékban. A mosó három üzemmódot kínál a tökéletes eredményért. A nyomásszintek a szórószár cseréjével egyszerűen válthatók a normál, a Boost (extra erő) és a vegyszeres tisztítás között. A még nagyobb rugalmasság érdekében a készülék egy szívótömlővel alternatív vízforrásokból, például esővízgyűjtőből is képes vizet felszívni. A csomag tartalmazza a hosszú élettartamú, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort és a töltőt is. Ezek az akkumulátorok kompatibilisek a 36 V-os Kärcher Battery Power platform összes többi készülékével, így egyetlen akkumulátorral számos más kerti és tisztítóeszköz is működtethető.