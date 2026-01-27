Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery Set
A Kärcher K 2 Battery Set akkumulátoros magasnyomású mosóval a takarítás bárhol, bármikor lehetséges. A maganyomású mosóhoz tartozó szett tartalmazza a 36 V-os akkumulátort és a töltőt is, így azonnal bevethető.
A Kärcher K 2 Battery Set egy azonnal használható, akkumulátoros magasnyomású mosó készlet.Kiemelkedő előnye az innovatív Real Time Technology. Az akkumulátor LCD kijelzőjén mindig pontosan látható a hátralévő üzemidő percben, töltés közben a töltöttségi szint, tároláskor pedig a kapacitás százalékban. A mosó három üzemmódot kínál a tökéletes eredményért. A nyomásszintek a szórószár cseréjével egyszerűen válthatók a normál, a Boost (extra erő) és a vegyszeres tisztítás között. A még nagyobb rugalmasság érdekében a készülék egy szívótömlővel alternatív vízforrásokból, például esővízgyűjtőből is képes vizet felszívni. A csomag tartalmazza a hosszú élettartamú, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort és a töltőt is. Ezek az akkumulátorok kompatibilisek a 36 V-os Kärcher Battery Power platform összes többi készülékével, így egyetlen akkumulátorral számos más kerti és tisztítóeszköz is működtethető.
Jellemzők és előnyök
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Magasnyomású pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
Vízfelszívás
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Nyomás (bar)
|max. 110
|Nyomástartomány
|Magasnyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|340
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|14 (5,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h)
|9
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|8,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|245 x 303 x 629
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 36 V / 5,0 Ah Battery Power akkumulátor (1 db)
- Akkumulátortöltő: 36 V Battery Power standard töltő (1 pc.)
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q, pisztoly
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 4 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Teraszok
- Kisebb autók tisztításához
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok
- Hajók
- Hulladéktartályok
- Kerti játékok
Tartozékok
Tisztítószerek
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.