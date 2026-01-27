A Kärcher K 3 Classic magasnyomású mosó a kompakt méretben rejlő, kompromisszumok nélküli erőt képviseli. A Vario Power szórószár lehetővé teszi a víznyomás egyszerű, forgatással történő beállítását, míg a Dirt Blaster forgó pontsugárral a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja. Kiemelkedő előnye az alumínium teleszkópos fogantyú, mely rendkívül egyszerűvé teszi a gép tárolását és szállítását. A 25 m²/h felületteljesítmény ideálissá teszi alkalmi otthoni használatra. A Quick Connect rendszerrel a tömlő egy mozdulattal csatlakoztatható, a Vario Power szórószár pedig a nyomás tökéletesen a feladathoz igazítható.