Magasnyomású mosó K 3 Classic

A Kärcher K 3 Classic magasnyomású mosó teleszkópos fogantyújával hatékonyan távolítja el a ház körüli enyhébb szennyeződéseket, miközben rendkívül kompakt mérete könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé.

A Kärcher K 3 Classic magasnyomású mosó a kompakt méretben rejlő, kompromisszumok nélküli erőt képviseli. A Vario Power szórószár lehetővé teszi a víznyomás egyszerű, forgatással történő beállítását, míg a Dirt Blaster forgó pontsugárral a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja. Kiemelkedő előnye az alumínium teleszkópos fogantyú, mely rendkívül egyszerűvé teszi a gép tárolását és szállítását. A 25 m²/h felületteljesítmény ideálissá teszi alkalmi otthoni használatra. A Quick Connect rendszerrel a tömlő egy mozdulattal csatlakoztatható, a Vario Power szórószár pedig a nyomás tökéletesen a feladathoz igazítható.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 3 Classic: Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Magasnyomású mosó K 3 Classic: Teleszkópos markolat
Magasnyomású mosó K 3 Classic: Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 5,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 264 x 256 x 450

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Tisztítószerek
