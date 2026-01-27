Magasnyomású mosó K 3 Classic
A Kärcher K 3 Classic magasnyomású mosó teleszkópos fogantyújával hatékonyan távolítja el a ház körüli enyhébb szennyeződéseket, miközben rendkívül kompakt mérete könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé.
A Kärcher K 3 Classic magasnyomású mosó a kompakt méretben rejlő, kompromisszumok nélküli erőt képviseli. A Vario Power szórószár lehetővé teszi a víznyomás egyszerű, forgatással történő beállítását, míg a Dirt Blaster forgó pontsugárral a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja. Kiemelkedő előnye az alumínium teleszkópos fogantyú, mely rendkívül egyszerűvé teszi a gép tárolását és szállítását. A 25 m²/h felületteljesítmény ideálissá teszi alkalmi otthoni használatra. A Quick Connect rendszerrel a tömlő egy mozdulattal csatlakoztatható, a Vario Power szórószár pedig a nyomás tökéletesen a feladathoz igazítható.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|5,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|264 x 256 x 450
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Teleszkópos markolat
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.