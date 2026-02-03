A Kärcher K 5 Comfort Premium Home magasnyomású mosó ideális választás a ház körüli és az autókon lévő közepes szennyeződések hatékony eltávolításához, a mellékelt T 5 felülettisztítóból és kőtisztítóból álló Home Kit készlettel kiegészítve. A készülék legfőbb technikai előnye a robusztus vízhűtéses motor, amely kategóriájában kimagaslóan tartós és egyenletesen magas tisztítási teljesítményt garantál, míg a beépített tömlődobos PremiumFlex tömlő maximális mozgásszabadságot nyújt. A G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly érezhetően csökkenti a tartóerőt a fáradságmentes munkavégzés érdekében, a Quick Connect rendszer pedig rendkívül gyors és egyszerű tömlőcsatlakozást tesz lehetővé. A sokoldalú 4 az 1-ben Multi Jet szórószár négy különböző szórásképet kínál, melyek a fej elforgatásával állíthatók, a 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció pedig precíz adagolást biztosít minden feladathoz. A tartozékok praktikusan és kompakt módon a gépen tárolhatók, a hatékony tisztítást pedig a Kärcher Home & Garden applikáció szakértő tippjei és tanácsai segítik