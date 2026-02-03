►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Magasnyomású mosó K 5 Comfort Premium Home
A Kärcher K 5 Comfort Premium Home magasnyomású mosó 40 m²/h felületi teljesítménnyel, vízhűtéses motorral, PremiumFlex tömlővel és tömlődobbal a közepes szennyeződésekhez. Home Kit készlettel.
A Kärcher K 5 Comfort Premium Home magasnyomású mosó ideális választás a ház körüli és az autókon lévő közepes szennyeződések hatékony eltávolításához, a mellékelt T 5 felülettisztítóból és kőtisztítóból álló Home Kit készlettel kiegészítve. A készülék legfőbb technikai előnye a robusztus vízhűtéses motor, amely kategóriájában kimagaslóan tartós és egyenletesen magas tisztítási teljesítményt garantál, míg a beépített tömlődobos PremiumFlex tömlő maximális mozgásszabadságot nyújt. A G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly érezhetően csökkenti a tartóerőt a fáradságmentes munkavégzés érdekében, a Quick Connect rendszer pedig rendkívül gyors és egyszerű tömlőcsatlakozást tesz lehetővé. A sokoldalú 4 az 1-ben Multi Jet szórószár négy különböző szórásképet kínál, melyek a fej elforgatásával állíthatók, a 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció pedig precíz adagolást biztosít minden feladathoz. A tartozékok praktikusan és kompakt módon a gépen tárolhatók, a hatékony tisztítást pedig a Kärcher Home & Garden applikáció szakértő tippjei és tanácsai segítik
Jellemzők és előnyök
Okos készülékkoncepció
- A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését.
- A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.
Comfort szórópisztoly COMFORT!Hold markolattal és Quick Connect csatlakozóval
- A COMFORT!Hold érezhetően csökkenti a tartáshoz szükséges erőkifejtést. Ez különösen előnyös a hosszú ideig tartó használat során, nagy felületek tisztításakor.
- Quick Connect csatlakozó a magasnyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához
4 az 1-ben Multi Jet
- Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
- A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére. A szóráskép módosításához egyszerűen csak forgassa el a szórószár fejét.
2 az 1-ben tisztítószer koncepció
- Az innovatív tisztítószer-koncepció maximális rugalmasságot és optimális adagolást biztosít minden tisztítási feladathoz
- A tisztítószer adagolható a készüléken és a Multi Jet fúvókán keresztül, vagy a dúsabb hab érdekében a tisztítószer-adagolóval ellátott habfúvókával is.
- A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
- A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
- Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében
- A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
- Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
- Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Kiemelkedő teljesítmény
- A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Ergonomikus szállítás
- A reteszelő mechanizmussal ellátott teleszkópos fogantyú egyszerű, kényelmes és ergonomikus szállítást tesz lehetővé.
- A puha komponensű futófelülettel ellátott kerekek lehetővé teszik a készülék könnyű és megerőltetés nélküli mozgatását.
- A hordozófogantyú lehetővé teszi a készülék könnyű és ergonomikus megemelését.
Home & Garden mobilalkalmazás
- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Fenntarthatósági jellemzők
- 25% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
- Akár 80%-kal alacsonyabb vízfogyasztás egy hagyományos kerti tömlőhöz képest²⁾
- Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13,3
|Csomagolási súly (kg)
|21,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626, 1 l
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
- Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
- Tartozéktárolás a készüléken
- 2 kábelakasztó: gyors levételi funkcióval
- Puha felületű kerekek
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
- Kinti lépcsők
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Kert és kőfalak
- Homlokzatok
