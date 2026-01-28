Magasnyomású mosó K 2

A Kärcher K 2-ese a tökéletes magasnyomású mosó alkalmi használatra enyhébb szennyeződések eltávolítására, kerékpárok és/vagy kerti szerszámok és bútorok tisztítására.

Villámgyors: a K 2 magasnyomású mosó a Single szórószár és a végén található elforgatható pisztoly vízsugara eltávolítja a járművek, lépcsők, kerti szerszámok felületi szennyeződéseit pillanatok alatt. A kompakt eszköz ideális minden alkalmi tisztítási feladatra a ház körül. A Single szórószárból jövő lapos vízsugár célzott tisztítást végez a kívánt felületeken. Az elforgatható pisztolyból előtörő vízsugár a legmakacsabb szennyeződést is képes eltávolítani. Kis súlyának és a praktikusan elhelyezett markolatnak köszönhetően a K 2 bármikor egyszerűen szállításra kész. A Quick Connect rendszer további kényelmet jelent, hiszen a gyors csatlakozással a négy méteres magasnyomású tömlő könnyedén ki- és bekattintható az eszközbe, a pisztolyt azonnali használatra felkészítve. A mosóhoz tartozó további tartozékokat eszközön könnyedén lehet tárolni.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 2: Kompakt és könnyű eszköz
Magasnyomású mosó K 2: Beépített tisztítószer-felszívócső
Magasnyomású mosó K 2: Rendezett tárolás
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 5,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 189 x 252 x 445

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 4 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2
Videók

Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Teraszok
  • Kisebb autók tisztításához
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek