Magasnyomású mosó K 2
A Kärcher K 2-ese a tökéletes magasnyomású mosó alkalmi használatra enyhébb szennyeződések eltávolítására, kerékpárok és/vagy kerti szerszámok és bútorok tisztítására.
Villámgyors: a K 2 magasnyomású mosó a Single szórószár és a végén található elforgatható pisztoly vízsugara eltávolítja a járművek, lépcsők, kerti szerszámok felületi szennyeződéseit pillanatok alatt. A kompakt eszköz ideális minden alkalmi tisztítási feladatra a ház körül. A Single szórószárból jövő lapos vízsugár célzott tisztítást végez a kívánt felületeken. Az elforgatható pisztolyból előtörő vízsugár a legmakacsabb szennyeződést is képes eltávolítani. Kis súlyának és a praktikusan elhelyezett markolatnak köszönhetően a K 2 bármikor egyszerűen szállításra kész. A Quick Connect rendszer további kényelmet jelent, hiszen a gyors csatlakozással a négy méteres magasnyomású tömlő könnyedén ki- és bekattintható az eszközbe, a pisztolyt azonnali használatra felkészítve. A mosóhoz tartozó további tartozékokat eszközön könnyedén lehet tárolni.
Jellemzők és előnyök
Kompakt és könnyű eszköz
Beépített tisztítószer-felszívócső
Rendezett tárolás
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Nyomás (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,5
|Csomagolási súly (kg)
|5,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|189 x 252 x 445
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 4 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Teraszok
- Kisebb autók tisztításához
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok