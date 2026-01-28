Villámgyors: a K 2 magasnyomású mosó a Single szórószár és a végén található elforgatható pisztoly vízsugara eltávolítja a járművek, lépcsők, kerti szerszámok felületi szennyeződéseit pillanatok alatt. A kompakt eszköz ideális minden alkalmi tisztítási feladatra a ház körül. A Single szórószárból jövő lapos vízsugár célzott tisztítást végez a kívánt felületeken. Az elforgatható pisztolyból előtörő vízsugár a legmakacsabb szennyeződést is képes eltávolítani. Kis súlyának és a praktikusan elhelyezett markolatnak köszönhetően a K 2 bármikor egyszerűen szállításra kész. A Quick Connect rendszer további kényelmet jelent, hiszen a gyors csatlakozással a négy méteres magasnyomású tömlő könnyedén ki- és bekattintható az eszközbe, a pisztolyt azonnali használatra felkészítve. A mosóhoz tartozó további tartozékokat eszközön könnyedén lehet tárolni.