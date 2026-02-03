Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
A Kärcher K 5 Power Control Flex Home eco!Booster magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel, a G 160 Q Power Control pisztollyal, valamint a Home és eco!Booster készletekkel ideális a ház körüli erős szennyeződések leküzdésére.
A Kärcher K 5 Power Control Flex Home eco!Booster magasnyomású mosó a hatékonyságot és a környezettudatosságot helyezi előtérbe. Kiemelkedő előnye a speciális eco!Booster szórószár, amely 50%-kal növeli a tisztítási teljesítményt, miközben vizet, energiát és időt takarít meg. Ez különösen ideális az érzékenyebb felületekhez. A Home Kit, a prémium Flex tömlő és az intelligens Power Control rendszer a sokoldalú és kényelmes használatot biztosítja.
Jellemzők és előnyök
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkalOptimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
PremiumFlex nagynyomású tömlőA rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja. Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Az eco!Boosterrel: 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos sugárhoz képest, 50%-kal magasabb víz- és energiahatékonyság*Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás. Vizet és energiát takarít meg
Home & Garden mobilalkalmazás
- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
- Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Kiemelkedő teljesítmény
- A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Érzékelt zajszint csökkentése
- Az alkalmazás kellemes hangzása**
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,2
|Csomagolási súly (kg)
|18,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|405 x 306 x 584
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- eco!Booster
- Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Beépített tárolóháló
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.