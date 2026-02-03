A Kärcher K 5 Power Control Flex Home eco!Booster magasnyomású mosó a hatékonyságot és a környezettudatosságot helyezi előtérbe. Kiemelkedő előnye a speciális eco!Booster szórószár, amely 50%-kal növeli a tisztítási teljesítményt, miközben vizet, energiát és időt takarít meg. Ez különösen ideális az érzékenyebb felületekhez. A Home Kit, a prémium Flex tömlő és az intelligens Power Control rendszer a sokoldalú és kényelmes használatot biztosítja.