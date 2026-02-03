Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex Home eco!Booster

A Kärcher K 5 Power Control Flex Home eco!Booster magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel, a G 160 Q Power Control pisztollyal, valamint a Home és eco!Booster készletekkel ideális a ház körüli erős szennyeződések leküzdésére.

A Kärcher K 5 Power Control Flex Home eco!Booster magasnyomású mosó a hatékonyságot és a környezettudatosságot helyezi előtérbe. Kiemelkedő előnye a speciális eco!Booster szórószár, amely 50%-kal növeli a tisztítási teljesítményt, miközben vizet, energiát és időt takarít meg. Ez különösen ideális az érzékenyebb felületekhez. A Home Kit, a prémium Flex tömlő és az intelligens Power Control rendszer a sokoldalú és kényelmes használatot biztosítja.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex Home eco!Booster: Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex Home eco!Booster: PremiumFlex nagynyomású tömlő
PremiumFlex nagynyomású tömlő
A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja. Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Magasnyomású mosó K 5 Power Control Flex Home eco!Booster: Az eco!Boosterrel: 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos sugárhoz képest, 50%-kal magasabb víz- és energiahatékonyság*
Az eco!Boosterrel: 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos sugárhoz képest, 50%-kal magasabb víz- és energiahatékonyság*
Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás. Vizet és energiát takarít meg
Home & Garden mobilalkalmazás
  • A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
  • Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
  • Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
  • Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Érzékelt zajszint csökkentése
  • Az alkalmazás kellemes hangzása**
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,2
Csomagolási súly (kg) 18,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 405 x 306 x 584

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • eco!Booster
  • Magasnyomású tömlő: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Beépített tárolóháló
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.