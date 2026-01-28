Magasnyomású mosó K 2 Classic Car

A Kärcher K 2 Classic Car magasnyomású mosó a kompakt méret és a hatékony autóápolás tökéletes kombinációja. A Car Kit kiegészítőkkel az otthoni autómosás profi élménnyé válik, biztosítva a ragyogó és makulátlanul tiszta felületeket.

A Kärcher K 2 Classic Car kompakt kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető, hordozható és rugalmasan használható, mégis teljes értékű magasnyomású tisztítást biztosít. Kis mérete révén szinte bárhol tárolható, a magasnyomású tömlő pedig kényelmesen elhelyezhető a készülék elején. A Car Cleaning Kit tartalmaz egy mosókefét a járművek szürke filmrétegének eltávolításához, egy habosító fúvókát és 500 ml autósampont. A mosó felszereltségéhez tartozik a Quick Connect pisztoly, a 3 méteres magasnyomású tömlő, az egyenes szórószár, a forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvóka és a vízszűrő. A Kärcher K 2 Classic Car ideális választás alkalmi használatra és enyhébb szennyeződések tisztítására kerti bútorokon, szerszámokon, kerékpárokon és más kültéri felületeken, akár 20 m²/óra teljesítménnyel.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 2 Classic Car: Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Magasnyomású mosó K 2 Classic Car: Kényelmesen hordozható
Kényelmesen hordozható
Magasnyomású mosó K 2 Classic Car: Easy Connect
Easy Connect
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,4
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 178 x 219 x 415

A csomag tartalma

  • Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 3 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2 Classic Car
Magasnyomású mosó K 2 Classic Car
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek