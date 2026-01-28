Magasnyomású mosó K 2 Classic Car
A Kärcher K 2 Classic Car magasnyomású mosó a kompakt méret és a hatékony autóápolás tökéletes kombinációja. A Car Kit kiegészítőkkel az otthoni autómosás profi élménnyé válik, biztosítva a ragyogó és makulátlanul tiszta felületeket.
A Kärcher K 2 Classic Car kompakt kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető, hordozható és rugalmasan használható, mégis teljes értékű magasnyomású tisztítást biztosít. Kis mérete révén szinte bárhol tárolható, a magasnyomású tömlő pedig kényelmesen elhelyezhető a készülék elején. A Car Cleaning Kit tartalmaz egy mosókefét a járművek szürke filmrétegének eltávolításához, egy habosító fúvókát és 500 ml autósampont. A mosó felszereltségéhez tartozik a Quick Connect pisztoly, a 3 méteres magasnyomású tömlő, az egyenes szórószár, a forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvóka és a vízszűrő. A Kärcher K 2 Classic Car ideális választás alkalmi használatra és enyhébb szennyeződések tisztítására kerti bútorokon, szerszámokon, kerékpárokon és más kültéri felületeken, akár 20 m²/óra teljesítménnyel.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Kényelmesen hordozható
Easy Connect
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Nyomás (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,4
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|178 x 219 x 415
A csomag tartalma
- Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 3 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Kisebb autók tisztításához