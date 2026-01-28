A Kärcher K 2 Classic Car kompakt kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető, hordozható és rugalmasan használható, mégis teljes értékű magasnyomású tisztítást biztosít. Kis mérete révén szinte bárhol tárolható, a magasnyomású tömlő pedig kényelmesen elhelyezhető a készülék elején. A Car Cleaning Kit tartalmaz egy mosókefét a járművek szürke filmrétegének eltávolításához, egy habosító fúvókát és 500 ml autósampont. A mosó felszereltségéhez tartozik a Quick Connect pisztoly, a 3 méteres magasnyomású tömlő, az egyenes szórószár, a forgó pontsugaras Dirt Blaster fúvóka és a vízszűrő. A Kärcher K 2 Classic Car ideális választás alkalmi használatra és enyhébb szennyeződések tisztítására kerti bútorokon, szerszámokon, kerékpárokon és más kültéri felületeken, akár 20 m²/óra teljesítménnyel.