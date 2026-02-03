Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Car & Home
A Kärcher K 4 Power Control Flex Car & Home magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel, a G 160 Q Power Control pisztollyal és a sokoldalú Car & Home Kit készlettel ideális a közepesen erős szennyeződések tisztítására teraszokról, kerti bútorokról és autókról.
A Kärcher K 4 Power Control Flex Car & Home magasnyomású mosó a teljes körű tisztítási megoldás otthonába. Kiemelkedő előnye a mindenre kiterjedő Car & Home Kit és a prémium Flex tömlő. A T 5 felülettisztító a teraszok, a habfúvóka és a kefe az autó tisztítását teszi professzionálissá. Az intelligens Power Control rendszer és az applikáció garantálja a sérülésmentes, mégis hatékony munkát minden felületen. A Quick Connect csatlakozás és a parkolóállás a legmagasabb szintű kényelmet biztosítják.
Jellemzők és előnyök
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkalOptimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
PremiumFlex nagynyomású tömlőA rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja. Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Home & Garden mobilalkalmazásA Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel. Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
- Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Kiemelkedő teljesítmény
- A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,8
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|11,9
|Csomagolási súly (kg)
|19,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|405 x 306 x 584
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Car készlet: Forgó mosókefe, 0,3 literes habosító fúvóka, 3-az-1-ben autósampon, tisztítókendő
- Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Beépített tárolóháló
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
- Teleszkópos markolat
- Vízhűtéses motor
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.