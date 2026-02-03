Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Car & Home

A Kärcher K 4 Power Control Flex Car & Home magasnyomású mosó a PremiumFlex tömlővel, a G 160 Q Power Control pisztollyal és a sokoldalú Car & Home Kit készlettel ideális a közepesen erős szennyeződések tisztítására teraszokról, kerti bútorokról és autókról.

A Kärcher K 4 Power Control Flex Car & Home magasnyomású mosó a teljes körű tisztítási megoldás otthonába. Kiemelkedő előnye a mindenre kiterjedő Car & Home Kit és a prémium Flex tömlő. A T 5 felülettisztító a teraszok, a habfúvóka és a kefe az autó tisztítását teszi professzionálissá. Az intelligens Power Control rendszer és az applikáció garantálja a sérülésmentes, mégis hatékony munkát minden felületen. A Quick Connect csatlakozás és a parkolóállás a legmagasabb szintű kényelmet biztosítják.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Car & Home: Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal
Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Car & Home: PremiumFlex nagynyomású tömlő
PremiumFlex nagynyomású tömlő
A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja. Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Magasnyomású mosó K 4 Power Control Flex Car & Home: Home & Garden mobilalkalmazás
Home & Garden mobilalkalmazás
A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel. Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.
Plug 'n' Clean - a Kärcher tisztítószer-rendszer
  • Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.
Kiemelkedő teljesítmény
  • A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Átfolyási sebesség (l / h) max. 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,8
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 11,9
Csomagolási súly (kg) 19,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 405 x 306 x 584

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Car készlet: Forgó mosókefe, 0,3 literes habosító fúvóka, 3-az-1-ben autósampon, tisztítókendő
  • Magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Beépített tárolóháló
  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Plug 'n' Clean rendszer
  • Teleszkópos markolat
  • Vízhűtéses motor
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez.