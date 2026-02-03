A Kärcher K 4 Power Control Flex Car & Home magasnyomású mosó a teljes körű tisztítási megoldás otthonába. Kiemelkedő előnye a mindenre kiterjedő Car & Home Kit és a prémium Flex tömlő. A T 5 felülettisztító a teraszok, a habfúvóka és a kefe az autó tisztítását teszi professzionálissá. Az intelligens Power Control rendszer és az applikáció garantálja a sérülésmentes, mégis hatékony munkát minden felületen. A Quick Connect csatlakozás és a parkolóállás a legmagasabb szintű kényelmet biztosítják.