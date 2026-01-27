Magasnyomású mosó K 2 Classic

A Kärcher K 2 Classic magasnyomású mosó ultrakompakt, könnyen szállítható és tárolható, ideális a ház körüli enyhébb szennyeződésekhez.

A Kärcher K 2 Classic könnyen kezelhető, hordozható és rugalmas, mégis egy magasnyomású mosó teljes erejét nyújtja. A mosó legfőbb előnye a rendkívül kompakt kialakítás, amely lehetővé teszi, hogy szinte bárhol, helytakarékosan tárolható legyen. Technikai különlegessége, hogy a 3 méteres magasnyomású tömlő praktikusan az elülső burkolaton tárolható, így mindig kéznél van és nem gabalyodik össze. A Quick Connect pisztollyal, az egy sugaras szórópisztollyal, a szennymaróval és a beépített vízszűrővel ideális a ház körüli enyhe szennyeződések alkalmi eltávolítására, körülbelül 20 m²/óra felületteljesítménnyel.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 2 Classic: Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
A tömlő kényelmesen a burkolat elülső részére akasztható.
Magasnyomású mosó K 2 Classic: Kényelmesen hordozható
Kényelmesen hordozható
A készülék könnyen szállítható. Ha a szállítást segítő markolatra nincs szükség, a burkolatban elrejthető.
Magasnyomású mosó K 2 Classic: Easy Connect
Easy Connect
A magasnyomású tömlő készülékhez és pisztolyhoz történő könnyed és időtakarékos csatlakozatásához és leválasztásához.
Beépített tartozéktárolás a készüléken
  • A permetező pisztolyok mindig kéznél vannak, és a munka elvégzése után minden tárolható a készüléken, így helyet takaríthat meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,4
Csomagolási súly (kg) 4,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 178 x 219 x 415

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 3 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2 Classic
Magasnyomású mosó K 2 Classic
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.