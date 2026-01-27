A Kärcher K 2 Classic könnyen kezelhető, hordozható és rugalmas, mégis egy magasnyomású mosó teljes erejét nyújtja. A mosó legfőbb előnye a rendkívül kompakt kialakítás, amely lehetővé teszi, hogy szinte bárhol, helytakarékosan tárolható legyen. Technikai különlegessége, hogy a 3 méteres magasnyomású tömlő praktikusan az elülső burkolaton tárolható, így mindig kéznél van és nem gabalyodik össze. A Quick Connect pisztollyal, az egy sugaras szórópisztollyal, a szennymaróval és a beépített vízszűrővel ideális a ház körüli enyhe szennyeződések alkalmi eltávolítására, körülbelül 20 m²/óra felületteljesítménnyel.