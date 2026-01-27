Magasnyomású mosó K 2 Classic
A Kärcher K 2 Classic magasnyomású mosó ultrakompakt, könnyen szállítható és tárolható, ideális a ház körüli enyhébb szennyeződésekhez.
A Kärcher K 2 Classic könnyen kezelhető, hordozható és rugalmas, mégis egy magasnyomású mosó teljes erejét nyújtja. A mosó legfőbb előnye a rendkívül kompakt kialakítás, amely lehetővé teszi, hogy szinte bárhol, helytakarékosan tárolható legyen. Technikai különlegessége, hogy a 3 méteres magasnyomású tömlő praktikusan az elülső burkolaton tárolható, így mindig kéznél van és nem gabalyodik össze. A Quick Connect pisztollyal, az egy sugaras szórópisztollyal, a szennymaróval és a beépített vízszűrővel ideális a ház körüli enyhe szennyeződések alkalmi eltávolítására, körülbelül 20 m²/óra felületteljesítménnyel.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részénA tömlő kényelmesen a burkolat elülső részére akasztható.
Kényelmesen hordozhatóA készülék könnyen szállítható. Ha a szállítást segítő markolatra nincs szükség, a burkolatban elrejthető.
Easy ConnectA magasnyomású tömlő készülékhez és pisztolyhoz történő könnyed és időtakarékos csatlakozatásához és leválasztásához.
Beépített tartozéktárolás a készüléken
- A permetező pisztolyok mindig kéznél vannak, és a munka elvégzése után minden tárolható a készüléken, így helyet takaríthat meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,4
|Csomagolási súly (kg)
|4,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|178 x 219 x 415
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 3 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.