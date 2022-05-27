Légy a tiszítás szakértője a Kärcher Home & Garden mobil alkalmazással: a Kärcher K 2 Power Control magasnyomású mosóval kombinálva kiváló tisztítási eredményeket érhetsz el. A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás segítségével praktikus tippek, trükkök és beállításokkal kapcsolatos tartalmakat érhetők el számos tisztítási feladathoz és a különböző tárgyak tisztításához. Az alkalmazásban olyan hasznos funkciók vannak, mint a felhasználási tanácsadó a hatékonyabb tisztításhoz, a szerelési útmutatók valamint karbantartási és ápolási instrukciók. A készülék egy magasnyomású pisztollyal és 2 db Quick Connect adapterrel ellátott szórószárral van felszerelve. A nyomásszint közvetlenül a Click Vario Power szórószáron állítható be - a maximális kontroll érdekében, valamennyi tisztítási feladathoz. A készülék állítható magasságú teleszkópos fogantyúval rendelkezik így kényelmesen szállítható és tárolható. Ezen felül tartozéka egy szívótömlő a tisztítószerek egyszerűbb használatához, a praktikus tarók amik kimondottan a tartozékok, a magasnyomású pisztoly, és a kábel tárolásához vannak, illetve egy 5 méteres tömlő.