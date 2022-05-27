Magasnyomású mosó K 2 Power Control
Felhasználási tanácsadó a mobil alkalmazáson keresztül: a Kärcher K 2 Power Control magasnyomású mosó kiválóan alkalmas például kerékpárok, kerti szerszámok vagy kerti bútorok tisztításához.
Légy a tiszítás szakértője a Kärcher Home & Garden mobil alkalmazással: a Kärcher K 2 Power Control magasnyomású mosóval kombinálva kiváló tisztítási eredményeket érhetsz el. A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás segítségével praktikus tippek, trükkök és beállításokkal kapcsolatos tartalmakat érhetők el számos tisztítási feladathoz és a különböző tárgyak tisztításához. Az alkalmazásban olyan hasznos funkciók vannak, mint a felhasználási tanácsadó a hatékonyabb tisztításhoz, a szerelési útmutatók valamint karbantartási és ápolási instrukciók. A készülék egy magasnyomású pisztollyal és 2 db Quick Connect adapterrel ellátott szórószárral van felszerelve. A nyomásszint közvetlenül a Click Vario Power szórószáron állítható be - a maximális kontroll érdekében, valamennyi tisztítási feladathoz. A készülék állítható magasságú teleszkópos fogantyúval rendelkezik így kényelmesen szállítható és tárolható. Ezen felül tartozéka egy szívótömlő a tisztítószerek egyszerűbb használatához, a praktikus tarók amik kimondottan a tartozékok, a magasnyomású pisztoly, és a kábel tárolásához vannak, illetve egy 5 méteres tömlő.
Jellemzők és előnyök
Home & Garden mobilalkalmazásA Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-telEgyszerűen helyezze be és csavarja el - két különböző szórólánc áll a rendelkezésére. Optimális nyomásbeállítás: 3 nyomásszint és tisztítószerszint kiválasztásának lehetősége. Könnyű vezérlés: a szórószárakon található szimbólumok mutatják a beállításokat.
Állítható magasságú teleszkópos fogantyúA kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Beépített szívótömlő
- A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléséhez.
- Könnyen kezelhető. Szívótömlő a tisztítószerek használatához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|246 x 280 x 586
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Click Vario Power szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 5 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Teleszkópos markolat
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.