Magasnyomású mosó K 2 Power Control

Felhasználási tanácsadó a mobil alkalmazáson keresztül: a Kärcher K 2 Power Control magasnyomású mosó kiválóan alkalmas például kerékpárok, kerti szerszámok vagy kerti bútorok tisztításához.

Légy a tiszítás szakértője a Kärcher Home & Garden mobil alkalmazással: a Kärcher K 2 Power Control magasnyomású mosóval kombinálva kiváló tisztítási eredményeket érhetsz el. A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás segítségével praktikus tippek, trükkök és beállításokkal kapcsolatos tartalmakat érhetők el számos tisztítási feladathoz és a különböző tárgyak tisztításához. Az alkalmazásban olyan hasznos funkciók vannak, mint a felhasználási tanácsadó a hatékonyabb tisztításhoz, a szerelési útmutatók valamint karbantartási és ápolási instrukciók. A készülék egy magasnyomású pisztollyal és 2 db Quick Connect adapterrel ellátott szórószárral van felszerelve. A nyomásszint közvetlenül a Click Vario Power szórószáron állítható be - a maximális kontroll érdekében, valamennyi tisztítási feladathoz. A készülék állítható magasságú teleszkópos fogantyúval rendelkezik így kényelmesen szállítható és tárolható. Ezen felül tartozéka egy szívótömlő a tisztítószerek egyszerűbb használatához, a praktikus tarók amik kimondottan a tartozékok, a magasnyomású pisztoly, és a kábel tárolásához vannak, illetve egy 5 méteres tömlő.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 2 Power Control: Home & Garden mobilalkalmazás
Home & Garden mobilalkalmazás
A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Magasnyomású mosó K 2 Power Control: Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-tel
Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-tel
Egyszerűen helyezze be és csavarja el - két különböző szórólánc áll a rendelkezésére. Optimális nyomásbeállítás: 3 nyomásszint és tisztítószerszint kiválasztásának lehetősége. Könnyű vezérlés: a szórószárakon található szimbólumok mutatják a beállításokat.
Magasnyomású mosó K 2 Power Control: Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
Állítható magasságú teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Beépített szívótömlő
  • A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléséhez.
  • Könnyen kezelhető. Szívótömlő a tisztítószerek használatához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 246 x 280 x 586

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Click Vario Power szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 5 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2 Power Control
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.