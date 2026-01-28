Magasnyomású mosó K 5 WCM
A Kärcher K 5 WCM magasnyomású mosó vízhűtéses és erőteljes motorjával meggyőző teljesítményt nyújt, és tökéletes a szennyeződések eltávolítására kerti utakról, teraszokról és járművekről egyaránt.
A Kärcher K 5 WCM magasnyomású mosó lenyűgöző teljesítményt nyújt a hosszú élettartam jegyében. A mosó legfőbb technikai előnye az innovatív, vízhűtéses motor, amely hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, miközben garantálja a készülék tartósságát. A Vario Power szórószár segítségével a nyomás egyszerűen a feladathoz igazítható, így a tisztítás egyszerre hatékony és kíméletes. A szennymaró forgó pontsugara kompromisszumok nélkül tisztít, a beépített vízszűrő pedig megbízhatóan védi a szivattyút.
Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
- Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat
- A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolás
- A tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
- A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
- Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,5
|Csomagolási súly (kg)
|15,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|369 x 329 x 901
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
Videók
Alkalmazási területek
- Kert és kőfalak
- Kinti lépcsők
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok