A Kärcher K 5 WCM magasnyomású mosó vízhűtéses és erőteljes motorjával meggyőző teljesítményt nyújt, és tökéletes a szennyeződések eltávolítására kerti utakról, teraszokról és járművekről egyaránt.

A Kärcher K 5 WCM magasnyomású mosó lenyűgöző teljesítményt nyújt a hosszú élettartam jegyében. A mosó legfőbb technikai előnye az innovatív, vízhűtéses motor, amely hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, miközben garantálja a készülék tartósságát. A Vario Power szórószár segítségével a nyomás egyszerűen a feladathoz igazítható, így a tisztítás egyszerre hatékony és kíméletes. A szennymaró forgó pontsugara kompromisszumok nélkül tisztít, a beépített vízszűrő pedig megbízhatóan védi a szivattyút.

Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
  • Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat
  • A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolás
  • A tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.
PremiumFlex nagynyomású tömlő
  • A rugalmas tömlő a legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot biztosítja.
  • Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,5
Csomagolási súly (kg) 15,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 369 x 329 x 901

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Alkalmazási területek
  • Kert és kőfalak
  • Kinti lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
