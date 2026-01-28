A Kärcher K 5 WCM magasnyomású mosó lenyűgöző teljesítményt nyújt a hosszú élettartam jegyében. A mosó legfőbb technikai előnye az innovatív, vízhűtéses motor, amely hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, miközben garantálja a készülék tartósságát. A Vario Power szórószár segítségével a nyomás egyszerűen a feladathoz igazítható, így a tisztítás egyszerre hatékony és kíméletes. A szennymaró forgó pontsugara kompromisszumok nélkül tisztít, a beépített vízszűrő pedig megbízhatóan védi a szivattyút.