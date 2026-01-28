Magasnyomású mosó K 5 Classic Home

A Kärcher K 5 Classic Home magasnyomású mosó a mellékelt, T 5 felülettisztítót és kő- és homlokzattisztító szert is tartalmazó Home Kit révén tökéletes és komplett megoldást nyújt a ház körüli felületek tisztítására.

A Kärcher K 5 Classic Home magasnyomású mosó erőteljes univerzális motorjával ideális választás az otthon körüli mérsékelt szennyeződések rendszeres, alkalomszerű eltávolítására. Legyen szó kerékpárokról, kőfalakról vagy akár terepjárókról, a készülék ragyogó tisztítási eredményt produkál. A "Home Kit" csomag a T 5 felülettisztítóval és egy 1 literes 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító szerrel egészíti ki a felszereltséget, lehetővé téve a nagyobb sima felületek rendkívül hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. A sokoldalúságot és a kényelmes használatot a Quick Connect rendszerű pisztoly, a 8 méteres magasnyomású tömlő, a Vario Power szórószár (VPS) a nyomás egyszerű, tekeréssel történő beállításához, valamint a legmakacsabb szennyeződések elleni szennymaró biztosítja. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől, a "Classic" sorozatra jellemző kompakt kialakítás pedig gondoskodik a könnyű szállíthatóságról és a helytakarékos tárolásról.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 5 Classic Home: Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Magasnyomású mosó K 5 Classic Home: Teleszkópos markolat
Magasnyomású mosó K 5 Classic Home: Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség (l / h) max. 500
Felületi teljesítmény (m² / h) 40
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,1
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,6
Csomagolási súly (kg) 10,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 188 x 252 x 445

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 8 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített vízszűrő
  • Vízfelszívás
Magasnyomású mosó K 5 Classic Home
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
  • Kinti lépcsők
  • Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
  • Kert és kőfalak
  • Homlokzatok
Tartozékok
