Magasnyomású mosó K 5 Classic Home
A Kärcher K 5 Classic Home magasnyomású mosó a mellékelt, T 5 felülettisztítót és kő- és homlokzattisztító szert is tartalmazó Home Kit révén tökéletes és komplett megoldást nyújt a ház körüli felületek tisztítására.
A Kärcher K 5 Classic Home magasnyomású mosó erőteljes univerzális motorjával ideális választás az otthon körüli mérsékelt szennyeződések rendszeres, alkalomszerű eltávolítására. Legyen szó kerékpárokról, kőfalakról vagy akár terepjárókról, a készülék ragyogó tisztítási eredményt produkál. A "Home Kit" csomag a T 5 felülettisztítóval és egy 1 literes 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító szerrel egészíti ki a felszereltséget, lehetővé téve a nagyobb sima felületek rendkívül hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. A sokoldalúságot és a kényelmes használatot a Quick Connect rendszerű pisztoly, a 8 méteres magasnyomású tömlő, a Vario Power szórószár (VPS) a nyomás egyszerű, tekeréssel történő beállításához, valamint a legmakacsabb szennyeződések elleni szennymaró biztosítja. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől, a "Classic" sorozatra jellemző kompakt kialakítás pedig gondoskodik a könnyű szállíthatóságról és a helytakarékos tárolásról.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 500
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|40
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,1
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,6
|Csomagolási súly (kg)
|10,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|188 x 252 x 445
A csomag tartalma
- Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 8 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Teleszkópos markolat
- Beépített vízszűrő
- Vízfelszívás
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
- Kinti lépcsők
- Közepes méretű járművek és személygépkocsik tisztításához
- Kert és kőfalak
- Homlokzatok