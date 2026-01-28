A Kärcher K 5 Classic Home magasnyomású mosó erőteljes univerzális motorjával ideális választás az otthon körüli mérsékelt szennyeződések rendszeres, alkalomszerű eltávolítására. Legyen szó kerékpárokról, kőfalakról vagy akár terepjárókról, a készülék ragyogó tisztítási eredményt produkál. A "Home Kit" csomag a T 5 felülettisztítóval és egy 1 literes 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító szerrel egészíti ki a felszereltséget, lehetővé téve a nagyobb sima felületek rendkívül hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. A sokoldalúságot és a kényelmes használatot a Quick Connect rendszerű pisztoly, a 8 méteres magasnyomású tömlő, a Vario Power szórószár (VPS) a nyomás egyszerű, tekeréssel történő beállításához, valamint a legmakacsabb szennyeződések elleni szennymaró biztosítja. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől, a "Classic" sorozatra jellemző kompakt kialakítás pedig gondoskodik a könnyű szállíthatóságról és a helytakarékos tárolásról.