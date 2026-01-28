Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery
A Kärcher K 2 Battery akkumulátoros magasnyomású mosó a takarítás korlátok nélküli szabadságát nyújtja. Előnye a rugalmas, bárhol bevethető használat. A működéshez szükséges 36 V-os cserélhető akkumulátor és a töltő külön megvásárolható.
A Kärcher K 2 Battery akkumulátoros magasnyomású mosó a hálózati áramtól való teljes függetlenséget kínálja. Legfőbb előnye a mobilitás: nemcsak áramforrás nélkül működik, de egy szívótömlővel alternatív forrásból, például hordóból vagy tóból is képes vizet felszívni. A standard, boost és tisztítószeres üzemmódok segítségével a nyomás mindig a feladathoz igazítható, legyen szó autó, csónak vagy kerti bútor tisztításáról. A magasnyomású mosó a 36 V-os Kärcher Battery Power platform akkumulátorával kompatibilis (az akkumulátor és a töltő külön kapható).
Jellemzők és előnyök
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Magasnyomású pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
Vízfelszívás
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás
Quick Connect rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Nyomás (bar)
|max. 110
|Nyomástartomány
|Magasnyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|340
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|14
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|7,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|245 x 303 x 629
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q, pisztoly
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 4 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Teraszok
- Kisebb autók tisztításához
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok
- Hajók
- Hulladéktartályok
- Kerti játékok