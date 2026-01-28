Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery

A Kärcher K 2 Battery akkumulátoros magasnyomású mosó a takarítás korlátok nélküli szabadságát nyújtja. Előnye a rugalmas, bárhol bevethető használat. A működéshez szükséges 36 V-os cserélhető akkumulátor és a töltő külön megvásárolható.

A Kärcher K 2 Battery akkumulátoros magasnyomású mosó a hálózati áramtól való teljes függetlenséget kínálja. Legfőbb előnye a mobilitás: nemcsak áramforrás nélkül működik, de egy szívótömlővel alternatív forrásból, például hordóból vagy tóból is képes vizet felszívni. A standard, boost és tisztítószeres üzemmódok segítségével a nyomás mindig a feladathoz igazítható, legyen szó autó, csónak vagy kerti bútor tisztításáról. A magasnyomású mosó a 36 V-os Kärcher Battery Power platform akkumulátorával kompatibilis (az akkumulátor és a töltő külön kapható).

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery: 36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery: Magasnyomású pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery: Vízfelszívás
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás
Quick Connect rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Nyomás (bar) max. 110
Nyomástartomány Magasnyomás
Átfolyási sebesség (l / h) 340
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) 14
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,5
Csomagolási súly (kg) 7,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 303 x 629

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q, pisztoly
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 4 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Akkumulátoros magasnyomású mosó K 2 Battery
Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Teraszok
  • Kisebb autók tisztításához
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
  • Hajók
  • Hulladéktartályok
  • Kerti játékok
