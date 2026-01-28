A Kärcher K 2 Battery akkumulátoros magasnyomású mosó a hálózati áramtól való teljes függetlenséget kínálja. Legfőbb előnye a mobilitás: nemcsak áramforrás nélkül működik, de egy szívótömlővel alternatív forrásból, például hordóból vagy tóból is képes vizet felszívni. A standard, boost és tisztítószeres üzemmódok segítségével a nyomás mindig a feladathoz igazítható, legyen szó autó, csónak vagy kerti bútor tisztításáról. A magasnyomású mosó a 36 V-os Kärcher Battery Power platform akkumulátorával kompatibilis (az akkumulátor és a töltő külön kapható).