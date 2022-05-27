A Kärcher K 3 Power Control Home T 5 magasnyomású mosó ideális választás a ház körüli felületek gyors és alapos tisztításához. A mosó előnye a Home Kit tartozékcsomag, amely T 1 felülettisztítót és 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert kínál, így a teraszok, járdák és kerti burkolatok is könnyedén megtisztíthatók. A G 120 Q Power Control pisztolyon található kijelzőn pontosan ellenőrizhető a kiválasztott nyomásfokozat, amely a szórószárral egyszerűen szabályozható. A beépített tisztítószertartály kényelmes adagolást tesz lehetővé, a teleszkópos fogantyú és a tartozéktárolók pedig megkönnyítik a kezelést és tárolást. A Quick Connect rendszer gyors csatlakozást biztosít, a kompakt kialakítás pedig egyszerű szállítást tesz lehetővé.