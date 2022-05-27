Magasnyomású mosó K 3 Power Control Home T 5
A Kärcher K 3 Power Control Home T 5 magasnyomású mosó G 120 Q Power Control pisztollyal és mobilalkalmazás-tanácsadóval segíti a még hatékonyabb tisztítást. A mosóhoz tartozik a praktikus Home Kit otthoni készletet is.
A Kärcher K 3 Power Control Home T 5 magasnyomású mosó ideális választás a ház körüli felületek gyors és alapos tisztításához. A mosó előnye a Home Kit tartozékcsomag, amely T 1 felülettisztítót és 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert kínál, így a teraszok, járdák és kerti burkolatok is könnyedén megtisztíthatók. A G 120 Q Power Control pisztolyon található kijelzőn pontosan ellenőrizhető a kiválasztott nyomásfokozat, amely a szórószárral egyszerűen szabályozható. A beépített tisztítószertartály kényelmes adagolást tesz lehetővé, a teleszkópos fogantyú és a tartozéktárolók pedig megkönnyítik a kezelést és tárolást. A Quick Connect rendszer gyors csatlakozást biztosít, a kompakt kialakítás pedig egyszerű szállítást tesz lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Home & Garden mobilalkalmazásA Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt. Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében. Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.
Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkalOptimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat. Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat. Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.
Állítható magasságú teleszkópos fogantyúA kényelmes húzási magasságért. Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.
Tiszta tartályos megoldás
- Tiszta és kényelmes: a tisztítószer-tartály kivehető a betöltéshez.
- A praktikus tisztítószertartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,4
|Csomagolási súly (kg)
|8,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|297 x 280 x 677
A csomag tartalma
- Felülettisztító: T 5
- Tisztítószer: Terasz- és padozattisztító (használatra kész) RM 564, 0.5 l
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 7 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Tartály
- Levehető tisztítószertartály
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
