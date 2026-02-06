A PCL 3-18 terasztisztító alaposan és hatékonyan távolítja el a piszkot és az egyéb szennyeződéseket is, mint például a mohát vagy az elszürkült lerakódásokat a faanyagból készült teraszokról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz, és máris kezdődhet a takarítás: A beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a szennyeződéseket a forgó hengerkefék eltávolítják és azonnal, egy mozdulattal le is mossák. A folyamat során felhasznált víz mennyisége szabályozható, így csak annyi víz kerül felhasználásra, amennyit a tisztítási feladat megkövetel. A hengerkefék optimalizált szélessége és pozíciója lehetővé teszi, hogy két deszkát is megtisztítson egyszerre, ráadásul egészen a szélekig. Ezenkívül a hengerkefék cseréjéhez nincs szükség szerszámra, így - a fa és a WPC mellett - még a sima kőlapok is alaposan és könnyedén megtisztíthatók a készülékkel, sőt, a vezeték nélküli működésnek köszönhetően a készülék tökéletesen alkalmas a nehezen elérhető területek tisztítására is. A tartozékok között egy 18 voltos cserélhető akkumulátor és egy gyorstöltő is megtalálható.