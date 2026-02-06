Felülettisztító PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
A PCL 3-18 terasztisztító használata után a faanyagból készült teraszok szinte ragyogni fognak. A két forgó hengerkefének és a beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a tisztítás gyorssá és fáradságmentessé válik. A készlet tartalmazza az akkumulátort és a gyorstöltőt is.
A PCL 3-18 terasztisztító alaposan és hatékonyan távolítja el a piszkot és az egyéb szennyeződéseket is, mint például a mohát vagy az elszürkült lerakódásokat a faanyagból készült teraszokról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz, és máris kezdődhet a takarítás: A beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a szennyeződéseket a forgó hengerkefék eltávolítják és azonnal, egy mozdulattal le is mossák. A folyamat során felhasznált víz mennyisége szabályozható, így csak annyi víz kerül felhasználásra, amennyit a tisztítási feladat megkövetel. A hengerkefék optimalizált szélessége és pozíciója lehetővé teszi, hogy két deszkát is megtisztítson egyszerre, ráadásul egészen a szélekig. Ezenkívül a hengerkefék cseréjéhez nincs szükség szerszámra, így - a fa és a WPC mellett - még a sima kőlapok is alaposan és könnyedén megtisztíthatók a készülékkel, sőt, a vezeték nélküli működésnek köszönhetően a készülék tökéletesen alkalmas a nehezen elérhető területek tisztítására is. A tartozékok között egy 18 voltos cserélhető akkumulátor és egy gyorstöltő is megtalálható.
Jellemzők és előnyök
Két forgó hengerkefe (fafelületekhez, a készülék része alapfelszereltségben)A faanyagból és WPC-ből készült kültéri felületek alapos tisztítására.
Integrált vízelosztó rendszerKiváló tisztítási eredmények - a szennyeződések eltávolítása és lemosása egy lépésben történik.
Ergonomikus vízszabályozó szelepA vízmennyiség a szennyeződés szintjéhez mérten rugalmasan állítható.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Real Time Technology LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a működési időt, a töltési időt és az akkumulátor kapacitását
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Cserélhető kefék
- Alkalmas faanyagból készült teraszpanelek és WPC padlóburkolatok tisztítására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Max. nyomás (bar)
|max. 10
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Belépő víznyomás (l / h)
|max. 180
|Kefefordulatszám (fordulat)
|500 - 600
|Kefe szélesség (mm)
|300
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4
|Csomagolási súly (kg)
|7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|363 x 307 x 1324
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
Felszereltség
- 2 vízfúvóka
- Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
- Könnyű tárolás
- Ergonómikus nyél és markolat
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély
- Fa felületek
- Moha
