Felülettisztító PCL 3-18 Battery Set *EU 2022

A PCL 3-18 terasztisztító használata után a faanyagból készült teraszok szinte ragyogni fognak. A két forgó hengerkefének és a beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a tisztítás gyorssá és fáradságmentessé válik. A készlet tartalmazza az akkumulátort és a gyorstöltőt is.

A PCL 3-18 terasztisztító alaposan és hatékonyan távolítja el a piszkot és az egyéb szennyeződéseket is, mint például a mohát vagy az elszürkült lerakódásokat a faanyagból készült teraszokról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz, és máris kezdődhet a takarítás: A beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a szennyeződéseket a forgó hengerkefék eltávolítják és azonnal, egy mozdulattal le is mossák. A folyamat során felhasznált víz mennyisége szabályozható, így csak annyi víz kerül felhasználásra, amennyit a tisztítási feladat megkövetel. A hengerkefék optimalizált szélessége és pozíciója lehetővé teszi, hogy két deszkát is megtisztítson egyszerre, ráadásul egészen a szélekig. Ezenkívül a hengerkefék cseréjéhez nincs szükség szerszámra, így - a fa és a WPC mellett - még a sima kőlapok is alaposan és könnyedén megtisztíthatók a készülékkel, sőt, a vezeték nélküli működésnek köszönhetően a készülék tökéletesen alkalmas a nehezen elérhető területek tisztítására is. A tartozékok között egy 18 voltos cserélhető akkumulátor és egy gyorstöltő is megtalálható.

Jellemzők és előnyök
Felülettisztító PCL 3-18 Battery Set *EU 2022: Két forgó hengerkefe (fafelületekhez, a készülék része alapfelszereltségben)
A faanyagból és WPC-ből készült kültéri felületek alapos tisztítására.
Felülettisztító PCL 3-18 Battery Set *EU 2022: Integrált vízelosztó rendszer
Kiváló tisztítási eredmények - a szennyeződések eltávolítása és lemosása egy lépésben történik.
Felülettisztító PCL 3-18 Battery Set *EU 2022: Ergonomikus vízszabályozó szelep
A vízmennyiség a szennyeződés szintjéhez mérten rugalmasan állítható.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Real Time Technology LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a működési időt, a töltési időt és az akkumulátor kapacitását
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Cserélhető kefék
  • Alkalmas faanyagból készült teraszpanelek és WPC padlóburkolatok tisztítására.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Max. nyomás (bar) max. 10
Nyomástartomány Alacsony nyomás
Belépő víznyomás (l / h) max. 180
Kefefordulatszám (fordulat) 500 - 600
Kefe szélesség (mm) 300
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 20 (2,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 17 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 83
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4
Csomagolási súly (kg) 7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 363 x 307 x 1324

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)

Felszereltség

  • 2 vízfúvóka
  • Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
  • Könnyű tárolás
  • Ergonómikus nyél és markolat
Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Moha
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.