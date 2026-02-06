A PCL 4 terasztisztító lehetővé teszi a makacs szennyeződések könnyű, alapos és egyenletes eltávolítását a fa borítású teraszokról. Egyszerűen csak csatlakoztasd a kerti tömlőhöz, és kezdődhet a tisztítás. Két forgó, illetve cserélhető hengerkefe, valamint a vízáramlás szabályozása egy lépésben gondoskodik a szennyeződések feloldásáról és eltávolításáról. Ezáltal a teraszt pillanatok alatt alaposan meg tudod tiszítani anélkül, hogy a kelleténél több vizet használj fel. A hengerek szélessége és elhelyezkedése úgy lett kialakítva, hogy a fadeszkák teljes szélességükben, egyetlen lépésben megtisztíthatóak legyenek, amellyel szintén időt takaríthatsz meg. A cerélhető hengerkeféknek köszönhetően a PCL 4 nem csak fa, illetve WPC felületekhez, de bármilyen sima kőburkolat kíméletes és alapos tisztításához egyaránt használható.