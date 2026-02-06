Felülettisztító PCL 4

Forgó hengerkeféinek, valamint az beépített vízelosztásnak köszönhetően a PCL 4 terasztisztító egyenletesen és alaposan távolítja el a szennyeződéseket a fa felületekről.

A PCL 4 terasztisztító lehetővé teszi a makacs szennyeződések könnyű, alapos és egyenletes eltávolítását a fa borítású teraszokról. Egyszerűen csak csatlakoztasd a kerti tömlőhöz, és kezdődhet a tisztítás. Két forgó, illetve cserélhető hengerkefe, valamint a vízáramlás szabályozása egy lépésben gondoskodik a szennyeződések feloldásáról és eltávolításáról. Ezáltal a teraszt pillanatok alatt alaposan meg tudod tiszítani anélkül, hogy a kelleténél több vizet használj fel. A hengerek szélessége és elhelyezkedése úgy lett kialakítva, hogy a fadeszkák teljes szélességükben, egyetlen lépésben megtisztíthatóak legyenek, amellyel szintén időt takaríthatsz meg. A cerélhető hengerkeféknek köszönhetően a PCL 4 nem csak fa, illetve WPC felületekhez, de bármilyen sima kőburkolat kíméletes és alapos tisztításához egyaránt használható.

Jellemzők és előnyök
Felülettisztító PCL 4: Két elektromotoros forgó kefehenger (alaptartozék a fa felületekhez)
Érzékeny kültéri felületek (pl. fa) gyengéd és alapos tisztítása
Felülettisztító PCL 4: Két fúvóka a hengerkefék felett
Egy lépésben feloldja és eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Felülettisztító PCL 4: Szelep a vízáram szabályozására
Víztakarékos tisztítás
Kefék központi rögzítése
  • A sarkok és szélek optimálisan tisztíthatóak
Cserélhető kefék
  • A fa felülethez való kefe alkalmas fa teraszok, illetve WPC felületek tisztításához. A sima kő felületek tisztításához a kőtisztító kefe alkalmas (opcionális kiegészítőként kapható).
Erős elektromos motor
  • Alacsony erőkifejtés, nagy felületi teljesítmény.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 10
Nyomástartomány Alacsony nyomás
Belépő víznyomás (l / h) max. 180
mért felvett teljesítményt (kW) 0,6
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 800
Kefe szélesség (mm) 300
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 6,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1281 x 307 x 350

A csomag tartalma

  • Hengerkefék fa felületekhez: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 vízfúvóka
  • Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
  • Könnyű tárolás
  • Ergonómikus nyél és markolat

Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Zöld zuzmó
  • Moha
Tartozékok
