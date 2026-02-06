Felülettisztító PCL 4
Forgó hengerkeféinek, valamint az beépített vízelosztásnak köszönhetően a PCL 4 terasztisztító egyenletesen és alaposan távolítja el a szennyeződéseket a fa felületekről.
A PCL 4 terasztisztító lehetővé teszi a makacs szennyeződések könnyű, alapos és egyenletes eltávolítását a fa borítású teraszokról. Egyszerűen csak csatlakoztasd a kerti tömlőhöz, és kezdődhet a tisztítás. Két forgó, illetve cserélhető hengerkefe, valamint a vízáramlás szabályozása egy lépésben gondoskodik a szennyeződések feloldásáról és eltávolításáról. Ezáltal a teraszt pillanatok alatt alaposan meg tudod tiszítani anélkül, hogy a kelleténél több vizet használj fel. A hengerek szélessége és elhelyezkedése úgy lett kialakítva, hogy a fadeszkák teljes szélességükben, egyetlen lépésben megtisztíthatóak legyenek, amellyel szintén időt takaríthatsz meg. A cerélhető hengerkeféknek köszönhetően a PCL 4 nem csak fa, illetve WPC felületekhez, de bármilyen sima kőburkolat kíméletes és alapos tisztításához egyaránt használható.
Jellemzők és előnyök
Két elektromotoros forgó kefehenger (alaptartozék a fa felületekhez)Érzékeny kültéri felületek (pl. fa) gyengéd és alapos tisztítása
Két fúvóka a hengerkefék felettEgy lépésben feloldja és eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Szelep a vízáram szabályozásáraVíztakarékos tisztítás
Kefék központi rögzítése
- A sarkok és szélek optimálisan tisztíthatóak
Cserélhető kefék
- A fa felülethez való kefe alkalmas fa teraszok, illetve WPC felületek tisztításához. A sima kő felületek tisztításához a kőtisztító kefe alkalmas (opcionális kiegészítőként kapható).
Erős elektromos motor
- Alacsony erőkifejtés, nagy felületi teljesítmény.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|10
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Belépő víznyomás (l / h)
|max. 180
|mért felvett teljesítményt (kW)
|0,6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 800
|Kefe szélesség (mm)
|300
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5
|Csomagolási súly (kg)
|6,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1281 x 307 x 350
A csomag tartalma
- Hengerkefék fa felületekhez: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 vízfúvóka
- Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
- Könnyű tárolás
- Ergonómikus nyél és markolat
Videók
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély
- Fa felületek
- Zöld zuzmó
- Moha
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.