Az akkumulátoros terasztisztítónak köszönhetően a piszok és egyéb szennyeződések, mint például a moha vagy az elszürkült lerakódások, többé nem okoznak semmiféle bosszankodást Önnek bármilyen faanyagból készült teraszon. Az akkumulátornak köszönhetően a PCL 3-18 különösen alkalmas a nehezen megközelíthető területek tisztítására is. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz, és máris kezdődhet a takarítás: A beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a szennyeződéseket a forgó hengerkefék eltávolítják és azonnal, egy mozdulattal le is mossák. A munkaszélesség optimálisan lett kialakítva, így egyszerre két deszka is tisztítható, ráadásul egészen a szélekig. Ezenkívül a hengerkefék cseréjéhez nincs szükség szerszámra, így - a fa és a WPC mellett - még a sima kőlapok is alaposan és könnyedén megtisztíthatók a készülékkel.