Felülettisztító PCL 3-18

Az akkumulátoros terasztisztító a forgó hengerkeféknek és a beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően rugalmasan, hatékonyan és bármiféle maradék szennyeződés nélkül tisztítja meg a faanyagból készült teraszokat.

Az akkumulátoros terasztisztítónak köszönhetően a piszok és egyéb szennyeződések, mint például a moha vagy az elszürkült lerakódások, többé nem okoznak semmiféle bosszankodást Önnek bármilyen faanyagból készült teraszon. Az akkumulátornak köszönhetően a PCL 3-18 különösen alkalmas a nehezen megközelíthető területek tisztítására is. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz, és máris kezdődhet a takarítás: A beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a szennyeződéseket a forgó hengerkefék eltávolítják és azonnal, egy mozdulattal le is mossák. A munkaszélesség optimálisan lett kialakítva, így egyszerre két deszka is tisztítható, ráadásul egészen a szélekig. Ezenkívül a hengerkefék cseréjéhez nincs szükség szerszámra, így - a fa és a WPC mellett - még a sima kőlapok is alaposan és könnyedén megtisztíthatók a készülékkel.

Jellemzők és előnyök
Felülettisztító PCL 3-18: Két forgó hengerkefe (fafelületekhez, a készülék része alapfelszereltségben)
A faanyagból és WPC-ből készült kültéri felületek alapos tisztítására.
Felülettisztító PCL 3-18: Integrált vízelosztó rendszer
Kiváló tisztítási eredmények - a szennyeződések eltávolítása és lemosása egy lépésben történik.
Felülettisztító PCL 3-18: Ergonomikus vízszabályozó szelep
A vízmennyiség a szennyeződés szintjéhez mérten rugalmasan állítható.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Real Time Technology LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a működési időt, a töltési időt és az akkumulátor kapacitását
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Cserélhető kefék
  • Alkalmas faanyagból készült teraszpanelek és WPC padlóburkolatok tisztítására.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Max. nyomás (bar) max. 10
Nyomástartomány Alacsony nyomás
Belépő víznyomás (l / h) max. 180
Kefefordulatszám (fordulat) 500 - 600
Kefe szélesség (mm) 300
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,9
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 363 x 307 x 1324

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza

Felszereltség

  • 2 vízfúvóka
  • Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
  • Könnyű tárolás
  • Ergonómikus nyél és markolat
Felülettisztító PCL 3-18
Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Moha
