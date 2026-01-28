A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. Mindenekelőtt teljesen lefelé mozgatva helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A tömlőkocsi azonnali használatra kész a mellékelt 20 m-es tömlőnek és a tartozékoknak, mint például a Kärcher csatlakozóknak, a csap adapternek és a fúvókának köszönhetően. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.