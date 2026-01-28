Hose trolley HT 4.20 Set

A mobil tömlőkocsi készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. Mindenekelőtt teljesen lefelé mozgatva helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A tömlőkocsi azonnali használatra kész a mellékelt 20 m-es tömlőnek és a tartozékoknak, mint például a Kärcher csatlakozóknak, a csap adapternek és a fúvókának köszönhetően. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 4.20 Set: Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 4.20 Set: Tömlővezetés
A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Hose trolley HT 4.20 Set: Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő átmérője (mm) 13
Tömlő kapacitás (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kefenyomás (bar) 45
Szín fekete
Súly (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 8,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • Performance Plus tömlő 1/2": 20 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Tömlővezetés
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
