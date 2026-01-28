Hose trolley HT 3

Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fúvókatartót is.

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő az ergonomikus hajtókar segítségével megbízhatóan feltekerhető. A tömlőkocsi extra széles talpával a maximális stabilitás, UV- és fagyállóság és a fogantyún található praktikus fúvókatartó révén is pontokat szerez. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. A Kärcher 5 év garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 3: Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 3: Praktikus fúvókatartó
A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Hose trolley HT 3: Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  Összecsukható forgókar
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Szín fekete
Súly (kg) 3,2
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

Felszereltség

  • Fúvóka tartó
Hose trolley HT 3
Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Közepes és nagy területek
Tartozékok