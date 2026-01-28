A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő az ergonomikus hajtókar segítségével megbízhatóan feltekerhető. A tömlőkocsi extra széles talpával a maximális stabilitás, UV- és fagyállóság és a fogantyún található praktikus fúvókatartó révén is pontokat szerez. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. A Kärcher 5 év garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.