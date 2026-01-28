Hose trolley HT 3
Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fúvókatartót is.
A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő az ergonomikus hajtókar segítségével megbízhatóan feltekerhető. A tömlőkocsi extra széles talpával a maximális stabilitás, UV- és fagyállóság és a fogantyún található praktikus fúvókatartó révén is pontokat szerez. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. A Kärcher 5 év garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.
Jellemzők és előnyök
Magas stabilitás és szilárdságA tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Praktikus fúvókatartóA fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhezHelytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
- Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
- Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
- Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlő kapacitás (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|3,2
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|565 x 475 x 896
Felszereltség
- Fúvóka tartó
Kompatibilis készülékek
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Közepes és nagy területek