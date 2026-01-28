Hose trolley HT 6 M

A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel és extraszéles talppal, valamint precíz tömlővezetőkkel és állítható magasságú fogantyúval jeleskedik.

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A robusztus fém orsó a legkeményebb kerti körülményeknek is ellenáll. A tömlőkocsi maximális stabilitásáért, UV- és fagyállóságáért, valamint a fogantyún található praktikus fúvókatartóval is pontokat szerez. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. Mindenekelőtt teljesen lefelé mozgatva helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 6 M: Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 6 M: Tömlővezetés
A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Hose trolley HT 6 M: Fém orsó
Masszív és hosszú élettartam
Praktikus fúvókatartó
  • A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
  • Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Szín fekete
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 7,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

Felszereltség

  • Fém tömlőtartó
  • Tömlővezetés
  • Fúvóka tartó
Hose trolley HT 6 M
