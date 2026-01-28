Hose reel HR 4

Tömlők falon történő tárolására és mobil tömlőtekercsként: a HR 4 mindkét lehetőséget kínálja, és könnyen eltávolítható a falról a rugalmas öntözés érdekében.

Egyedülálló praktikum. Dupla funkcionalitás. Ez a tömlőtekercs a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók, és mindig kéznél vannak. A HR 4 könnyen kivehető a tartóból, és kényelmesen hordozható az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan és gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakításáért és alacsony súlypontjának köszönhetően nagy stabilitásáért is pontot szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész. A készülék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év garanciát vállal.

Jellemzők és előnyök
Hose reel HR 4: 2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egyben
A tömlő tárolása a falon, valamint mobil használatra a kertben.
Hose reel HR 4: Praktikus fúvókatartó
A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Hose reel HR 4: Fali tartó
A praktikus tárolóegység egyszerű és gyors felszerelése.
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Kompakt méretek
  • KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 160
Szín fekete
Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 363 x 475 x 500

Felszereltség

  • Fúvóka tartó
  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Hose reel HR 4
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
