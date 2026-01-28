Egyedülálló praktikum. Dupla funkcionalitás. Ez a tömlőtekercs a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók, és mindig kéznél vannak. A HR 4 könnyen kivehető a tartóból, és kényelmesen hordozható az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan és gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakításáért és alacsony súlypontjának köszönhetően nagy stabilitásáért is pontot szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész. A készülék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év garanciát vállal.